Hacienda habilita portal de activos y pasivos de diputados y otros funcionarios públicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A inicios de esta semana, el Ministerio de Hacienda habilitó un portal donde muestra los activos y pasivos financieros de los funcionarios y empleados públicos; de cuatro diputados, no se muestra información.

Este portal público donde muestra los activos (bienes que poseen los funcionarios, incluyendo casas, automóviles efectivos y más) y pasivos (deudas y obligaciones financieras contraídas) aún no ha sido expuesto públicamente por el Ministerio de Hacienda; sin embargo, esto es a raíz de los compromisos adquiridos por el Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del acuerdo de Servicio Ampliado por $1,400 millones.

Al colocar el nombre del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, se arroja que tiene activos por $321,580 y pasivos por $89,205; es decir, tiene un patrimonio de $232,375.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Beverley Callejas Estrada, tiene activos por $223,278 y pasivos por $172,813, tiene un patrimonio de $50,465. La segunda vicepresidenta, Katheryn Alexia Rivas González, tiene activos por $140,154 y pasivos por $164,758, cuenta con un patrimonio de -$24,604.

Mientras, la secretaria de Junta Directiva, Elisa Rosales, tiene activos por $186,420 y pasivos por $149,412, cuenta con un patrimonio de $37,008. El segundo secretario, José Serafín Orantes tiene activos por $878,500 y pasivos por $79,890 cuenta con un patrimonio de $798,610.

El tercer secretario, Reinaldo Alcides Carballo (PDC), no aparece en los datos.

La Ley Anticorrupción aprobada por el oficialismo a petición del Gobierno señala que todo funcionario que no presente su declaración será destituido del cargo. De momento, solo del diputado del PDC no se conocen datos.

El portal solo menciona los activos y pasivos; pero no entrega un informe detallado sobre las propiedades de cada funcionario, información que sería muy importante en aras de la transparencia.

Los anteriores son los diputados de Junta Directiva de la Asamblea, el resto de diputados se detallan en las tablas.

Al consultar sobre el presidente de la República, Nayib Bukele, los datos muestran que tiene activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99; es decir, tiene un patrimonio de más de $4 millones.

Anteriormente, en los años 2015 y 2016, las declaraciones patrimoniales con cada una de sus adendas fueron de conocimiento público. Sin embargo, desde 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales y la información se volvió reservada.

El sitio web no entrega información desglosada sobre el reporte de los bienes de los funcionarios públicos.

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