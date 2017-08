Habitantes de Santa Tecla exigen a d’Abuisson quite la antena telefónica en residencial

David Martínez

Con represión. Así contestó la comuna tecleña a la petición que hicieran los habitantes de la Residencial San Rafael y aledañas, estos protestaron anoche por la amenaza de colocar una antena telefónica en la entrada de dicho lugar.

Los residentes aseguran que no quieren dicho artefacto por la contaminación que produce, además indican que fue algo inconsulto, y además les mintieron, ya que la comuna vendió la idea que se pondría una pasarela. En este sentido dijeron que lucharán porque la quiten.

“Nos dijeron que iban a hacer una pasarela, pero el día de anteayer metieron más mano y los de la alcaldía no dan la cara ante este problema. Esto no lo queremos porque es dañino para la salud. Acusamos de mentiroso al alcalde porque no están cumpliendo lo que dijeron que iban a hacer”, indicó Armando López, residente del lugar.

En este sentido, los habitantes impidieron que la antena se colocara, por ello es que hicieron vigilia en el lugar, para que la empresa no lo hiciera, sin embargo, Roberto d’Abuisson, por medio del director del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST), Gilbert Cáceres mandó a un pelotón de la institución de seguridad municipal para reprimir a los manifestantes y poner la antena a la fuerza.

Aquí resultaron con varios golpes los manifestantes y algunos fueron a parar al hospital debido a complicaciones por los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes del CAMST. A pesar de esto dijeron que no se detendrán porque el artefacto se quite del lugar.

“Nos dimos cuenta que estaban instalándola cuando quisimos evitar que se hiciera, de una forma pacífica, los agentes del CAM no nos dejaron salir de la Residencial y como pudimos algunos lo hicimos y al percatarse de ello nos golpearon y nos lanzaron gas lacrimógeno. No entendemos qué pasa acá, queremos saber por qué el alcalde está haciendo esto. Nos han mentido”, expresó una persona agredida, quien no quiso dar su nombre por miedo a represalias.

Indicaron que interpondrán una demanda ante la Fiscalía General de la República por los actos represivos de la madrugada de este día. Además, exigieron que el edil dé la cara ante esta situación.

La comuna les prometió que detendrían la instalación del artefacto, sin embargo, incumplieron su palabra. Los afectados afirman que no desmayarán hasta que se quite, pues con esto auguran que tendrán enfermedades severas.

Hasta el momento, el edil no ha dado ninguna opinión al respecto y la gobernadora de La Libertad se hizo presente a la zona para verificar la situación.