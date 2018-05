Guardia Nacional: una historia no relatada

Compartir ! tweet





Carlos Pérez Pineda nació en San Salvador en el año de 1953, durante toda su vida ha sido un apasionado por la historia y la investigación. A los 19 años fue a estudiar al extranjero en México donde se graduó como licenciado en Antropología Social. Posteriormente regresó al país para fungir como asistente de docencia e investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador en 1978.

En 1986, Carlos decidió emigrar a Suecia para estudiar sociología y trabajó durante casi 20 años en dicho país. Hace 10 años regresó a El Salvador y actualmente es director general de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones del Ministerio de Cultura. Desde hace años Carlos se ha interesado en la investigación de temas militares y su más reciente producción es el libro titulado “La Guardia Nacional de El Salvador y la República Cafetalera 1912-1932”.

¿En qué momento surgió esa pasión por la investigación y la escritura?

Desde niño me apasionó la lectura. Es interesante ya que tengo tres hijas y a las tres les he inculcado el hábito de la lectura, desde pequeñas les compré libros ilustrados. Incluso recuerdo que a mí también me compraban libros así y yo aún no podía leer pero miraba las ilustraciones.

Me considero un lector empedernido e infatigable y eso es muy importante. Como historiador debo de construir una narrativa a través de fragmentos más por la dificultad que en el país no hay documentación completa. La parte del hilo conductor y coherencia es un elemento al cual me remito mucho, así también el lenguaje porque tiene que ser para lectores de todo tipo.

Me mencionó sobre lo riguroso que es usted con la lectura, ¿qué clase de libros y autores le gustan?

Hubo un tiempo que leí sobre antropología, pero en Suecia me concentré mucho en leer sobre novela policial y actualmente solo leo historia, una ventaja para mí es que yo hablo sueco, español e inglés y eso me ayuda a poder leer distintos contenidos que me interesan.

Escritores hay muchos, yo me especializo en historia militar, entonces mis autores favoritos van por esa rama. Mi favorito es un académico inglés llamado Geoffrey Parker.

Hablando de la historia militar, tengo entendido, recientemente ha escrito un libro sobre la Guardia Nacional…?

Mi libro sobre la Guardia será presentado el próximo 6 de junio en el Museo de Antropología (MUNA). Cabe recalcar que es la primera investigación sobre un cuerpo de seguridad, no solamente en El Salvador sino en Centroamérica.

Nadie ha escrito sobre la Guardia, hay muchos mitos en sí sobre esta institución, se han escrito muchas mentiras y falsificaciones de la historia, quizás para sustentar posiciones políticas.

Entonces, ¿cuál fue el principal objetivo e inspiración para escribir este libro?

Aquí tenemos una gran incapacidad para abordar la dimensión militar, también, considero, han habido ciertas concepciones erróneas que impiden investigar al aparato coercitivo, entre ellas, políticas, ya que quieren hacer ver a esta institución como opresiva, etc. Entonces no se ve la necesidad de investigar sobre las fuerzas armadas; de hecho, este es un problema a nivel internacional. Debo confesar que mi intención no era documentar hasta 1932, sin embargo, encontré información muy valiosa y de calidad.

Entonces, ¿se habrá llevado varios años escribiéndolo?

Me tardé dos años, una de las dificultades fue que casi no hay escritos sobre historia militar en el país. Yo diría que el 98% de la información utilizada en el libro fue documentación primaria ya que no habían escritos sobre eso. Con documentación primaria me refiero al archivos generales de la nación, como informes, mensajes, etc.

¿Podría hacer como una breve reseña de lo que los lectores podrán encontrar en su libro?

La Guardia Nacional es la primera policía rural profesional de este país, creo que es una de las más exitosas a nivel iberoamericano. Durante 50 años estuvo al servicio del Estado y fue un instrumento de vigilancia y control sumamente efectivo.