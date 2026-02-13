GOES pide préstamo por $75 millones para Doctor SV

Compartir

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un préstamo por $75 millones para mejorar la plataforma “Doctor SV”; el contrato sería con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Según la iniciativa enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, el pasado 11 de febrero, los fondos servirán para el “Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II”.

“El Gobierno de la República tiene entre sus propósitos continuar fortaleciendo el sistema de salud público, mediante diversas iniciativas que incluyen la mejora de la plataforma de Telemedicina, a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del Programa Doctor SV, basado en tecnología de vanguardia, lo que permitirá fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a nivel nacional”, señala el proyecto de decreto.

El decreto no menciona específicamente las áreas, unidades o línea de trabajo donde se destinarán los fondos; tampoco informa cómo se mejorará el programa de Telemedicina. No se informa si el empréstito cubrirá la contratación de personal, contratación de farmacias o laboratorios para los salvadoreños que consultan en la App “Doctor SV”.

Es de recordar que, en noviembre del año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el nuevo sistema de salud con Inteligencia Artificial (IA), que incorpora la implementación de Doctor SV, una aplicación con la que los salvadoreños podrán pasar consulta virtual con un médico que será asistido con IA, desde el diagnóstico hasta los medicamentos.

En ese contexto, la medida fue criticada por el gremio de profesionales de la salud, pues al mismo tiempo se realizaron despidos masivos de doctores, enfermeras y otro personal necesario para la atención de pacientes en hospitales públicos y unidades de salud.

De hecho, y a raíz de esa crisis, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud (CONADESA) trabaja actualmente una propuesta de Plan Nacional Multisectorial de Salud 2027-2033, un instrumento estratégico de largo plazo que busca transformar la atención sanitaria en el país con un enfoque integral, participativo y orientado a resultados.

El plazo del préstamo solicitado en esta ocasión es de 18 años, con un periodo de gracias de hasta 54 meses. El Salvador deberá pagar al CAF una comisión de compromiso del 0.35 % anual sobre los saldos no desembolsados. Además, una comisión de financiamiento del 0.85 % del monto del préstamo, así como $50 mil cuando se dé el primer desembolso del préstamo, el cual será deducido del mismo.

Asimismo, se pagará una Tasa de Referencia más el margen del 1.95 % con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Dichos intereses se pagarán semestralmente, comenzando a los 6 meses contados a partir del mes de entrada en vigencia del contrato.

Este no es el primer préstamo que se aprueba para la telemedicina en El Salvador; en diciembre de 2023, la Asamblea aprobó $77 millones con el CAF para el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

Además, en mayo de 2025, se aprobó otro préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el Proyecto de Mejora de la Atención de Salud en El Salvador. El programa incluía la transformación del sistema de salud, la gestión de la cadena de suministro y la formación de recursos humanos; también, se incluyeron componentes de telemedicina, historial y expediente clínico y procesos de atención ambulatoria.

En diciembre de 2024 se ratificó un préstamo por $235 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT). De los fondos, $50 millones serían destinados a la ejecución de un Modelo de Salud Digital.

Se prevé que el nuevo empréstito sea discutido el lunes en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

