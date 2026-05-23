GOES pide asignar $8 millones a la DOM para construir mercados y escuelas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar a la Dirección de Obras Municipales (DOM) $8 millones destinados a proyectos de infraestructura educativa y de revitalización de mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad.

El decreto plantea que la DOM disponga de 8 millones provenientes de préstamos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De dicho monto se asignarán $5 millones al “Programa de Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Escolar Sostenible y Resiliente al Cambio Climático”, que contempla la ampliación y rehabilitación de seis centros escolares en distintas zonas del país, incluyendo obras de demolición, reforzamiento estructural y sustitución de techos.

Los restantes, es decir, los $3 millones se destinarán al “Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad”. Dicho proyecto financiará los diseños finales de los mercados, su supervisión, consultorías de apoyo a micro y pequeños comerciantes, fortalecimiento de capacidades municipales y la conformación de una unidad ejecutora.

Es de recordar que, en octubre de 2025, se autorizó un préstamo del BID por $150 millones para financiar el Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático. Mientras que, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea autorizó otro préstamo del BID por $170 millones para financiar el Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad.

El decreto enviado por Hacienda, no detalla cuáles serán esas seis escuelas a intervenir; tampoco en los municipios o departamentos; solo indica en “diversas zonas del país”. Esta iniciativa será discutida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que sesionará el lunes a las 10 de la mañana.

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