CAPRES solicita refuerzo de $2.1 millones para instalación de internet en 440 sitios públicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió del Ejecutivo una solicitud para asignar $2,151,615, provenientes de donaciones, al presupuesto de Casa Presidencial para la colocación de internet en sitios públicos bajo el Programa de Conectividad Digital Social.

El proyecto, identificado con el código 7358, es ejecutado por la Secretaría de Innovación de la Presidencia y según la iniciativa, busca garantizar el servicio de conectividad de banda ancha en 440 sitios públicos entre julio y octubre de 2026. Además, se implementarían programas de formación digital en modalidad virtual.

En los considerandos se informa que el presupuesto de la Presidencia de la República es de $202,480,950, modificado, es decir, con refuerzos presupuestarios aprobados con anterioridad. Dicho presupuesto contiene el proyecto de inversión 7358 «Programa de Conectividad Digital Social», con una asignación vigente de $42,260,800 distribuidos así: 22,054,830 provenientes del Contrato de Préstamo BID 5340/OC-ES; $15,339,985 del Contrato de Préstamo BID 5341/KI-ES y $4,865,985 del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/ER19647-ES;

Según el decreto, los fondos provienen del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/ER-20154-ES, suscrito entre El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en calidad de administrador de una contribución especial otorgada por la Unión Europea.

El decreto establece que los recursos servirán para financiar el servicio de conectividad de banda ancha de 440 sitios públicos durante el periodo comprendido entre julio y octubre del presente año, “y para la implementación de programas de formación digital en modalidad virtual, dirigidos a funcionarios y servidores públicos, así como a población beneficiaria”.

Sin embargo, el decreto no menciona el sitio, los municipios o departamentos que gozarán de la instalación de internet; por lo que, será en la Comisión de Hacienda que se brindarán más detalles, cuando se conozca la propuesta. La instancia legislativa tiene previsto sesionar el lunes a las 10 de la mañana.

Según el Portal de Transparencia Fiscal, la Secretaría de Innovación habría utilizado $7.6 millones de lo asignado al programa de conectividad digital y lleva una ejecución del 23.3%

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