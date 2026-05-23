Congresista estadounidense exige reunión entre Embajada y víctimas de COSAVI

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Saúl Méndez

Colaborador

Mediante una carta fechada el 12 de mayo de 2026, el congresista James McGovern envió una misiva a Michael Kozak, funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que solicita que se facilite “de manera pronta” una reunión entre la Embajada estadounidense y los afectados de la Cooperativa COSAVI, algo se le ha negado en múltiples ocasiones.

En la misiva se detalla que el 19 de septiembre de 2025, McGovern envió una carta a Naomi Fellows, encargada de Negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, en la que solicitaba asistencia para un grupo de salvadoreños y estadounidenses que buscan reparación por la pérdida de sus ahorros en la Cooperativa Santa Victoria COSAVI de R.L., tras las acusaciones del robo de aproximadamente 35 millones de dólares.

“Este grupo había estado solicitando ayuda a la Embajada desde al menos julio de 2024, cuando enviaron una carta al entonces embajador Duncan. Como indiqué en mi carta, ‘muchas de estas víctimas son ciudadanos y residentes estadounidenses o tienen familiares directos que residen en los Estados Unidos’”, escribió McGovern.

El congresista añadió que el 14 de enero de 2026 recibió una respuesta de un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Legislativos, en la que se afirmaba, entre otras cosas, que “la Embajada de Estados Unidos en San Salvador se reunió con un grupo de las personas afectadas en este caso en noviembre, y el Departamento dará seguimiento según corresponda”. McGovern aseguró de forma contundente que esa afirmación “era mentira”.

Según el funcionario, los representantes de las personas afectadas le informaron que visitaron la Embajada el viernes 7 de noviembre de 2025 para solicitar una reunión; sin embargo, esta les fue negada y únicamente pudieron entregar una carta a los guardias de seguridad en la entrada. La reunión que el Departamento aseguró que se había realizado, nunca ocurrió, sostuvo.

Agregó que el 19 de febrero de 2026, los afectados regresaron a la Embajada para solicitar nuevamente una reunión, esta vez con la carta del Departamento en mano, la cual afirmaba falsamente que dicho encuentro ya se había llevado a cabo.

“Pudieron entregar otra carta, pero nuevamente se les negó la reunión”, detalló.

“El 1 de abril de 2026, mi equipo recibió un correo electrónico de Dominic J. de Bernardo, asesor especial de la Oficina de Asuntos Legislativos, en el que se indicaba: ‘El 7 de noviembre de 2025, funcionarios de la Embajada de EE. UU. recibieron su carta de preocupación y hablaron brevemente con ellos, como es protocolo. No se han celebrado reuniones formales. El Departamento remite las consultas adicionales a las autoridades salvadoreñas’”, explicó McGovern.

Según el congresista, lo más preocupante, más allá de la supuesta falsedad en las respuestas oficiales, es que la Embajada y el Departamento se nieguen a ayudar a los estadounidenses afectados por el fraude de COSAVI.

“Esa es su responsabilidad. Remitir las consultas adicionales a las autoridades salvadoreñas constituye un incumplimiento del deber por parte del Departamento y una ofensa para los ciudadanos estadounidenses afectados negativamente en este caso”, afirmó.

“Por lo tanto, le pido que facilite a la brevedad una reunión genuina entre la Embajada y los afectados, que colabore con el Departamento y otros organismos pertinentes para buscar reparación para quienes resultaron perjudicados por el fraude, tanto salvadoreños como estadounidenses, y que me informe sobre el progreso del Departamento. Me encantaría reunirme con usted en persona para impulsar la acción”, concluyó en la misiva.

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