Escritora salvadoreña en Nueva York señal que en el país domina el miedo

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Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

La escritora, poeta y académica salvadoreña Juana María Ramos aseguró que la comunidad migrante salvadoreña en Estados Unidos vive actualmente bajo un ambiente de persecución y temor, mientras en El Salvador persisten problemas económicos, deterioro educativo y restricciones a la libertad de expresión que, según afirmó, están siendo ocultados bajo una narrativa oficial de progreso.

Durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, Ramos reflexionó sobre la realidad de la diáspora salvadoreña, el papel de la cultura y la literatura, así como el momento político y social que atraviesa el país.

Originaria de Santa Ana y radicada en Nueva York desde 1990, la académica explicó que emigró dos años antes de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando tenía 19 años. Actualmente, se desempeña como profesora titular en la universidad pública de la ciudad de Nueva York, donde imparte cursos de literatura centroamericana, con especial énfasis en la poesía escrita por mujeres salvadoreñas vinculadas a la guerra civil.

Ramos relató que inicialmente soñaba con estudiar arquitectura, pero al llegar a Estados Unidos cambió de rumbo académico y terminó graduándose en Psicología y Literatura. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado, consolidando una carrera de más de dos décadas en la enseñanza universitaria.

La escritora destacó que buena parte de su trabajo académico y creativo ha estado enfocado en visibilizar las voces femeninas dentro de la literatura salvadoreña y de la memoria histórica del conflicto armado. Entre sus publicaciones mencionó el libro Tomamos la palabra: mujeres en la guerra civil de El Salvador 1980-1992, elaborado junto a la investigadora argentina Margarita Drago y publicado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Según explicó, la obra recoge testimonios de mujeres campesinas, estudiantes y militantes que participaron activamente en la guerra civil, con el propósito de rescatar un aporte históricamente invisibilizado.

Además de su trabajo investigativo, Ramos ha publicado siete libros de poesía y un libro de relatos cortos. La autora aseguró que desde la academia busca abrir espacios para nuevos escritores salvadoreños, especialmente aquellos que permanecen poco conocidos fuera del país.

“En mis clases incluyo poesía salvadoreña contemporánea para que estudiantes de distintos países conozcan la riqueza cultural de El Salvador”, comentó.

La académica afirmó que en Nueva York ha encontrado oportunidades para desarrollarse profesionalmente y también para impulsar proyectos culturales vinculados a la comunidad salvadoreña migrante. No obstante, señaló que la experiencia de los inmigrantes continúa marcada por la precariedad y el miedo.

“Somos una comunidad resiliente, pero muy golpeada”, expresó al describir la situación de miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos buscando sostener económicamente a sus familias.

Ramos sostuvo que las recientes políticas migratorias y el endurecimiento de los controles han incrementado la sensación de persecución entre los migrantes, incluso entre personas con residencia legal, como su caso.

“Ahora uno siente temor de salir sin documentos. Existe una sensación permanente de vigilancia”, manifestó.

La situación de El Salvador

La escritora también cuestionó las condiciones sociales y económicas en El Salvador. Desde su perspectiva, existe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que enfrentan muchos ciudadanos.

Aseguró que conoce familias cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir la canasta básica, mientras se promueven proyectos gubernamentales que, según dijo, priorizan la imagen antes que las necesidades estructurales de la población.

En ese contexto, criticó el cierre de casas de cultura y la situación del sistema educativo nacional. Para Ramos, resulta contradictorio hablar de modernización mientras en comunidades rurales persisten carencias elementales.

“No se puede hablar de un país de primer mundo cuando hay escuelas que ni siquiera tienen materiales básicos”, afirmó.

La poeta también rechazó las descalificaciones dirigidas hacia la población salvadoreña por parte de algunos sectores que califican a la ciudadanía de “ignorante” o “tonta”. A su juicio, esas posturas ignoran el clima de miedo y autocensura existente en el país.

“Hay represión y la gente tiene miedo de expresar lo que piensa”, señaló, comparando el ambiente actual con etapas del conflicto armado, cuando muchas personas evitaban hablar por temor a represalias.

En materia de libertad de expresión, Ramos expresó preocupación por la situación de periodistas y medios críticos salvadoreños que, según dijo, enfrentan presiones y persecución judicial. Mencionó particularmente el trabajo del medio digital El Faro, cuyos integrantes han denunciado hostigamientos y amenazas en distintos momentos.

Para la académica, el debilitamiento de la libertad de prensa constituye una señal preocupante sobre el rumbo democrático del país.

“Cuando la libertad de expresión comienza a ser atacada, entonces debemos preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo”, advirtió.

A pesar del panorama complejo, Ramos insistió en la importancia de la literatura y la poesía como herramientas para comprender la realidad social, preservar la memoria histórica y generar pensamiento crítico.

Desde Nueva York, aseguró, continúa utilizando la escritura como una forma de denunciar desigualdades, reconstruir identidades y mantener vivo el vínculo con El Salvador.

“La literatura sirve para nombrar las realidades que muchas veces otros quieren ocultar”, concluyó.

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