“Nuevas Ideas busca concentrar el poder cueste lo que cueste”: Francisco Lira

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, reiteró que las reformas electorales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa buscan nada más concentrar el poder del oficialismo de cara las elecciones de 2027.

En el espacio de entrevista Diálogo con Ernesto López de Grupo Megavisión, el diputado opositor señaló que las reformas se tratan de un “plan orquestado que tiene el Gobierno para concentrar el poder”.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa ratificó el 7 de mayo una reforma constitucional al inciso 1 del artículo 79, para habilitar una circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior. Es decir, para que los salvadoreños en el exterior puedan elegir directamente a sus representantes. Luego de esta reforma, el Ministerio de Gobernación envió reformas a la Ley de Partidos Políticos y al Código Electoral para armonizar con la reforma constitucional; sin embargo, no se explicó la fórmula utilizada. De hecho, tampoco el presidente Castro ha informado sobre la fórmula o el cálculo matemático utilizado.

Por cierto, el salvadoreo y empresario radicado en Nueva York, Sergio Jiménenez, dijo recientemente en Encuentro con Julio Villagrán que el cambio constitucional ni la adjudicación de 6 diputados para la “diáspora” nunca se los consultaro a ellos.

Jiménez no dudó, tal como lo especuala la oposición en El Salvador, que se trata para garantizar más diputados al oficialismo y seguir en el poder.

En el espacio de entrevista, el legislador enfatizó que los cambios a la Constitución de la República se efectúan cuando hay un descenso en la popularidad de la imagen del Gobierno. “Estos cambios que se han dado en la Constitución de la República se dan en momentos tan oportunos cuando hay un decremento de la imagen de funcionarios del gobierno central”, expresó Lira.

A su juicio, las reformas aprobadas recientemente se dan, ya que se ha evidenciado “un decremento” en la imagen de los diputados de Nuevas Ideas. “Yo le quiero preguntar al pueblo salvadoreño ¿conocen a los diputados? quizás conocen a unos 10 de los 54 que tienen; los demás ni siquiera hablan en el pleno”.

Durante los últimos años, se han cambiado “las reglas” para “beneficiarse”, consideró Lira, ya que lo hicieron previo a 2024, cuando se redujo de 262 alcaldes a 44 y de 84 diputados a 60. De hecho, sostuvo que la reducción de diputados fue aprobada sin tener un debate o un análisis.

Sobre las reformas que permiten la representación de los salvadoreños en el exterior en la Asamblea Legislativa, Lira enfatizó que la Diáspora merece tener representación directa, pero esta no debe ser “instrumentalizado” con el fin que Nuevas Ideas pretenda concentrar más poder. “No les están dando los números a Nuevas Ideas para los diputados y están buscando concentrar el poder cueste lo que cueste; además, siguen utilizando a la diáspora con fines políticos», dijo.

La reforma, explicó Lira, no detalla si los representantes de los salvadoreños en el exterior deben de residir fuera o dentro del territorio, por lo que, se deja la posibilidad que un actual diputado pueda postularse para representar a la diáspora.

Esto se dejó así, ya que así lo dictó Casa Presidencial. El trabajo real que hace la Asamblea Legislativa es muy escaso enfatizó el legislador, ya que el oficialismo aprueba todo lo que manda Casa Presidencial y las iniciativas presentadas por los propios diputados son muy pocas.

“Hay una comisión de trabajo en la Asamblea Legislativa. Ernesto trabajó 7 horas 35 minutos en el año 2025; es la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial”, ”esta comisión ve todo el tema del trabajo de la Dirección de Obras Municipales y el engranaje para el tema del municipalismo y no se hizo”, puntualizó Lira.

Esto se debe a que el oficialismo aprueba la mayoría de las iniciativas vía dispensa de trámite, es decir, se aprueba sin que la propuesta de ley sea estudiaba por una comisión, en la mayoría de los casos, tampoco se analiza en el propio pleno legislativo.

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