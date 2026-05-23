FAS y Águila, la final que el fútbol salvadoreño esperó 17 años con una revancha pendiente

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El partido más importante del campeonato ya está aquí. FAS y Águila dejarán todo en la cancha para levantar la copa del torneo Clausura 2026. Sin embargo, el camino hacia la final fue distinto para ambos clubes: mientras uno dominó la fase regular desde la cima de la tabla, el otro encontró en la regularidad y la experiencia las claves para meterse en la lucha por el título.

FAS y Águila disputarán este sábado 23 de mayo una final que trasciende lo deportivo. Más que una serie por el campeonato, será una nueva edición del clásico nacional salvadoreño en una instancia que no se vivía desde hace 17 años, cuando ambos gigantes protagonizaron una de las finales más recordadas del fútbol salvadoreño.

Viajar al pasado obliga a recordar aquella vibrante noche en la que el argentino Roberto “El Toto” Gamarra, entonces técnico de los tigrillos, venció al brasileño Eraldo Correia, estratega de los emplumados, para entregarle a FAS su corona número 17.

Para las nuevas generaciones, este duelo representa el clásico más vigente del fútbol nacional. Para otros, significa una revancha cargada de historia y nostalgia, un nuevo capítulo de una rivalidad que marcó épocas. Muchos no vivieron aquella final que quedó grabada en la memoria del balompié salvadoreño, crecieron escuchando las historias de ese encuentro y ahora tendrán la oportunidad de presenciar una nueva edición que promete escribir su propia página en la historia del fútbol salvadoreño.

Aquel domingo 20 de diciembre de 2009 en el estadio Cuscatlán quedó inmortalizado en la memoria de los aficionados. Odir Flores adelantó rápidamente a FAS, mientras Nicholas Addlery empató para Águila. Ya en la prórroga, un autogol de Arturo Albarrán devolvió la ventaja a los santanecos y posteriormente Juan Carlos Moscoso marcó el 3-1 para los tigrillos. Addlery volvió a aparecer para descontar y sellar el definitivo 3-2 en una final llena de dramatismo.

Aquella recordada final reunió figuras como Mardoqueo Henríquez, Odir Flores, Alfredo Pacheco, Ramón Flores, Alejandro Bentos y William Reyes por parte de FAS; mientras que Águila contó con jugadores como Miguel Montes, Rudis Corrales, Deris Umanzor, Hermes Martínez y Luis Hernández.

La final de este Clausura también dejó estadísticas curiosas. En la primera vuelta de la fase regular, específicamente en la jornada 4, FAS golpeó 3-0 a Águila en territorio santaneco, pero en la segunda vuelta, en la jornada 15, los emplumados respondieron con idéntico marcador en el estadio Juan Francisco Barraza, dejando la serie completamente equilibrada en los enfrentamientos directos del torneo.

Durante la fase regular, el equipo dirigido por el mexicano Adrián Sánchez lideró el campeonato con 53 puntos. Los tigrillos apenas perdieron un partido en 22 jornadas, precisamente ante Águila, cuando cayeron 3-0 en San Miguel y dejaron escapar su invicto. Además, registraron 16 victorias y 5 empates.

Por su parte, el conjunto emplumado, bajo la dirección técnica del argentino Santiago Davio, finalizó en la sexta posición con 35 unidades, producto de 10 triunfos, 5 empates y siete derrotas.

En esta temporada, En los cuartos de final, Águila eliminó a Alianza Fútbol Club, mientras que FAS dejó en el camino a Cacahuatique. Ya en semifinales, los emplumados despidieron al actual campeón, Club Deportivo Luis Ángel Firpo, y los tigrillos hicieron lo propio frente a Municipal Limeño.

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