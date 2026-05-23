Lula amplía ventaja contra Flávio Bolsonaro y es favorito a la reelección, asegura encuesta

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SAO PAULO/Xinhua

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja frente al senador opositor Flávio Bolsonaro para las elecciones generales de octubre próximo, según una encuesta divulgada este viernes por el instituto Datafolha.

El sondeo mostró que Lula, del oficialista Partido de los Trabajadores, alcanzó el 40 por ciento de intención de voto en una eventual primera vuelta, frente al 31 por ciento de Bolsonaro, del Partido Liberal y principal figura opositora al Gobierno.

La diferencia entre ambos se amplió respecto de la semana anterior, cuando el actual presidente registraba el 38 por ciento y su contrincante el 35, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

En un eventual balotaje (segunda vuelta), Lula obtendría el 47 por ciento de apoyo contra el 43 del senador conservador, mientras que en la medición previa ambos aparecían empatados con el 45, teniendo en cuenta los votos en blanco y anulados.

La encuesta fue realizada entre el 20 y el 21 de mayo con 2.004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, luego de que Bolsonaro admitiera su vínculo con el detenido banquero Daniel Vorcaro, acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción en el mundo empresarial, judicial y político.

Según Datafolha, el 64 por ciento de los consultados afirmó haber escuchado sobre el caso y el mismo porcentaje consideró que el senador «actuó mal».

La encuesta también evaluó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, posible sustituta de su esposo en caso de una eventual retirada.

En una simulación de segunda vuelta, Michelle Bolsonaro obtuvo el 43 por ciento frente al 48 de Lula, mientras que en primera vuelta alcanzó el 22, lejos del 41 del mandatario.

Otros candidatos, como los exgobernadores del estado de Goiás (centro-oeste) y de Minas Gerais (suroeste), Ronaldo Caiado y Romeu Zema, respectivamente, aparecen más rezagados en los escenarios evaluados por el instituto.

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