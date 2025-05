GOES impide a congresista de EUA reunirse con Kilmar García

Samuel Amaya

@SamueAmaya98

Las autoridades salvadoreñas no permitieron que el congresista demócrata Glenn Ivey se reuniera con Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error administrativo de Estados Unidos, y acusado de ser miembro de pandillas. El congresista dijo sentirse “decepcionado” y “enojado”.

El congresista Glenn Ivey brindó una conferencia de prensa donde informó sobre su visita a El Salvador: “Estuve en El Salvador hace dos años, pero esta vez vine a visitar a Kilmar, y estuve profundamente decepcionado, y francamente enojado, de que no podíamos entrar a verlo”, dijo.

Kilmar García es un salvadoreño con protección especial para no ser deportado, luego que un juez se la otorgara, ya que en El Salvador podría estar en riesgo de persecución por las pandillas. Sin embargo, en las redadas que realizó Estados Unidos y que deportó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) incluyó a García. Una jueza de Estados Unidos ordenó que se repatriara, pero la administración Trump hizo caso omiso.

Por la visita de Chris Van Hollen, en abril de este año, se conoció que Kilmar García estaba recluido en el penal de Santa Ana; a diferencia de Glenn Ivey; Chris sí logró reunirse con Kilmar García, pero, su reunión fue tergiversada por el Gobierno salvadoreño.

Recientemente, el congresista de Maryland, Glenn Ivey, anunció que iba a viajar a El Salvador para verse con Kilmar, y en efecto viajó al país, pero no se logró reunirse con él. Al congresista Ivey lo acompañó Chris Newman, abogado de la familia de Kilmar Abrego, quien cuestionó que no se le permita ver a su defendido y exigió pruebas de que este se encuentra con vida.

En la delegación también viajó Jaime Contreras, un salvadoreño residente en Estados Unidos desde hace 40 años y es actual vicepresidente ejecutivo de una organización sindical en EUA a la que pertenecía Kilmar Ábrego García; este calificó la situación referente a García como “alarmante” y expresó que, a su parecer, Abrego “está secuestrado”.

El congresista Ivey informó que se habían puesto en contacto con autoridades salvadoreñas previo a su viaje. “Tuve una reunión con el embajador de El Salvador con Estados Unidos. Nos conocimos la semana pasada, y les dije que íbamos a venir y que queríamos reunirnos con Kilmar, así que estaban conscientes de eso. También tuvimos comunicaciones directas con otros miembros del gobierno, así que sabían que íbamos a venir. Hablamos con nuestro embajador, quien también se puso en contacto con el gobierno aquí. De hecho, nos dijeron en la puerta (del centro penal) que teníamos que volver a San Salvador para obtener un permiso, lo cual es ridículo”, comentó Glenn Ivey en conferencia de prensa emitida en inglés.

El funcionario estadounidense recordó que se trata de una visita internacional liderada por un congresista, por lo cual “se debería tener la oportunidad de visitar a mi elector (Kilmar)”.

Glenn Ivey contextualizó que Estados Unidos tiene un contrato con El Salvador (para albergar supuestos criminales de Estados Unidos a cambio de una cuota). “Aun no nos han permitido ver eso, pero los Estados Unidos tienen un contrato con El Salvador y el dinero que sale de ahí tiene que ser autorizado por el Congreso porque tenemos el poder del dinero, así que tuve una oportunidad de supervisión aquí, que no fue permitida, y creo que fue un gran error por parte del gobierno de El Salvador”.

El congresista dijo que el problema mayor es de la administración Trump, “porque sé que el presidente Trump podría llamar a El Salvador y tener a Kilmar liberado y enviado de vuelta a Estados Unidos”.

También recordó que la Corte de EUA de Estados Unidos les dijo que facilitaran la vuelta de Kilmar. “No lo han hecho, lo que considero una violación clara de la Constitución. Y es importante para nosotros, en el Congreso, apoyar a los jueces en los Estados Unidos que están haciendo estas reglas y continuar presionando a la administración de Trump para cumplir con la ley”.

En otro punto, el funcionario informó que tuvo reuniones adicionales con varios sectores de la sociedad salvadoreña, como, por ejemplo, con madres cuyos hijos se encuentran desaparecidos. “Están pidiendo ayuda, en algunos casos, no saben si (sus hijos) están vivos o no, y ciertamente no sabían en qué prisiones están”, comentó Glenn Ivey en referencia a los familiares de las víctimas del régimen de excepción, pues desde que son capturados no se sabe de su paradero.

No se sabe cuantos han fallecido bajo custodia del Estado; de hecho, Socorro jurídico Humanitario reporta más de 400 muertes dentro de los centros penales desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la mayoría sin tener vínculos con pandillas.

El congresista también pretendía reunirse con Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos detenida la semana pasada. “Tal vez fue una coincidencia que ella fue detenida solo unos días antes de que lleguemos aquí, pero es importante asegurarse de que sus derechos estén protegidos y que los derechos de otras personas estén protegidos también”.

El Gobierno salvadoreño no se ha pronunciado sobre la visita del funcionario a El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...