Carolina Rivas, secretaria nacional de Organizaciones Sociales y Populares del FMLN, señala que no existe minería con alternativas no contaminantes. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.

El gobierno ha vendido la falsa idea que la minera será el rescate a la economía Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Con carteles y afiches población dice no a la minería Resumen de las principales noticias de la última semana de enero Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Colón rechaza la minería metálica “Hay muchos problemas que están sucediendo en materia económica, política, social, derechos humanos, y este 2025 será un año más difícil por los despidos masivos” Alma Vilches @AlmaCoLatino Carolina Rivas, secretaria nacional de Organizaciones Sociales y Populares del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), conocido como Movimiento Social, manifestó que las ganancias de la minería se las llevan las empresas transnacionales, no es precisamente para el país, por lo tanto, esa no es la salida para el tema económico de El Salvador. “El gobierno ha vendido la idea que al tener la minería en el país, el oro extraído de la tierra será el rescate de El Salvador, pero aquí tampoco hay una gran cantidad de riqueza, el gobierno está desesperado porque no tiene ninguna política económica que pueda salvar la economía del país, estamos endeudados hasta el más no poder”, afirmó Carolina Rivas, quien es, además, integrante de la Comisión Política, del único partido de izquierda. Rivas consideró que las protestas de la población demuestran una preocupación por la activación de la minería, pues detrás de ese movimiento no existe ninguna agenda establecida, son las personas quienes se están viendo en la necesidad de salir y exigir que no se dé la actividad minera. Asimismo, dijo que fue una larga lucha por prohibir la minería en el país, el FMLN jugó un rol muy importante en esa época, los diputados del Frente de aquel momento votaron porque no se diera la minería en El Salvador, fueron años de debate, consultas y estudios para probar científicamente que no existe una minería verde, responsable o que tenga alternativas no contaminantes. “El Frente está trabajando por un esfuerzo de reencontrarnos nuevamente con esos sectores que son actores muy importantes y determinantes en la vida social, política y económica del país, estamos acompañando las actividades, sobre el tema del agua, medio ambiente, minería, salud, educación”, afirmó Rivas. La integrante de la Comisión Política del FMLN indicó que, de seguir sobre la ruta de la minería, para el país se avecina una gran contaminación de los ríos, la tierra, el ecosistema y medio ambiente. Esa contaminación general desarrollará en la población enfermedades crónicas terminales, pero en especial contaminación de los ríos, la niñez con qué tipo de agua va a crecer, porque el río Lempa prácticamente es el que abastece un gran porcentaje de las áreas del país, dijo. “No nos podemos comparar con países como por ejemplo Canadá, que son extensos en territorio y la minería está lejos de donde vive la población. Aquí, el río está enfrente de las casitas. En La Unión hay un caso que se dio hace años, y no ha habido posibilidad que esa zona se recupere”, explicó. Economía y desempleo A criterio de Rivas, para impulsar la economía el gobierno debe llamar a los actores sociales y productivos del país, a fin de incrementar la producción nacional, pues en El Salvador se tiene la capacidad de producir lo que la población consume, por ello, es importante promover proyectos enfocados al cultivo de frijol, maíz y otros granos básicos. Otra alternativa sería incentivar a los vendedores con pequeños proyectos, porque ante la difícil situación económica la migración sigue siendo una opción para el salvadoreño, principalmente la población con capacidad de trabajar. Asimismo, promover el empleo entre los jóvenes y estudiantes, no solo llevar gente a trabajar afuera del país, “Si el gobierno presenta políticas económicas reales, de acuerdo a la realidad de la misma población, se puede trabajar acá, lo primero es levantar la producción del país, para que no dependamos de afuera, aunque el gobierno no está interesado en hacerlo, porque son empresas y negocios de los allegados a Bukele”, agregó. Rivas también lamentó el desmontaje o desarticulación del Ministerio de Agricultura. Han desaparecidos áreas donde se desarrollaban programas como Amanecer rural, CENDEPESCA tenía varios proyectos a fin de que la población incluyera en su dieta pescado y tener una variedad de alimentos nutritivos, pero eso ha quedado descartado. El FMLN considera que el Estado está reducido a la mínima expresión, el gobierno no tiene una política de desarrollo, sigue improvisando, reformando leyes, desestimando el trabajo productivo, lo cual ha impactado en las familias salvadoreñas, ahora quienes están en un nivel de pobreza han caído a pobreza extrema, eliminando ciertos alimentos debido al alto precio. A la vez, reiteró que este 2025 trae reducción en las áreas de salud, educación y diferentes instituciones públicas, pero potencia las áreas de comunicación en la presidencia y Ministerio de Defensa. “Mientras las familias salvadoreñas enfrentan problemas sociales y económicos, desalojos, el gobierno quiere vender la idea que el turismo aquí es de primera, pero han hecho cerrar muchos negocios en el centro de San Salvador, dejando a muchas familias sin el sustento, vemos con mucha preocupación que este 2025 va a ser mucho más difícil que el 2024”, expresó la dirigente del Frente. El 2024 cerró con una gran cantidad de despidos de distintas áreas muy importantes y estratégicas, sin importarle también a este gobierno el respeto por la libertad sindical, porque hay despedidos miembros de juntas directivas sindicales a quienes la ley los ampara por tener derecho al fuero sindical. Este despido ahonda la problemática, porque detrás de una persona despedida hay una familia afectada. Reforma a la Constitución Carolina Rivas dijo que la reforma al artículo 248 de la Constitución vendría a eliminar las garantías en el país, ahora el gobierno puede hasta perpetuarse en la presidencia sin que haya ninguna posibilidad de hacer denuncias porque reduce el tema legal. “No habrá amparo judicial, siempre los poderes del Estado van a seguir al servicio de una persona, sin una separación en los poderes, el Ejecutivo, el judicial y la Asamblea Legislativa sigue siendo dominada por ellos y no hay ninguna ley que sea en beneficio de las grandes mayorías, todo es a controlar, y concentrar el poder en pocas manos”, enfatizó. Para la integrante de la Comisión Política del FMLN, actualmente la familia del presidente es quien está tomando control sobre algunos bienes, territorios y acaparando. Ellos pretenden ser la nueva oligarquía del país, lo que menos buscan es consultar a la población y consensar algunas cosas en beneficio del pueblo. Rivas recalcó que, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, está en riesgo el estatus migratorio de miles de persona, incluidos los migrantes de El Salvador, la gente indocumentada corre el riesgo de ser deportada, al venir esos compatriotas se encontrarán sin oportunidades de trabajo, a vivir la misma situación por la cual emigró. “Donald Trump va a adecuar algunas cuestiones en favor del imperio, lo que ellos protegen es precisamente su grupo de la oligarquía del imperio, la soberanía de otros países hermanos en Latinoamérica se ve amenazada, Estados Unidos está sobre los recursos de otros países y esa política con este presidente no va a cambiar”, afirmó. Comparte esto: Facebook

X

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado Compartir Facebook

Twitter

Google +