Gobierno quiere entretener a la gente viendo twitter, dice Medardo González

Mirna Jiménez

El secretario general del FMLN, Medardo González, manifestó que el nuevo gobierno dirigido por el presidente Nayib Bukele, pretende mantener “entretenida” a la población a puro mensaje de twitter.

“Estamos viendo a un gobierno populista, que quiere engañar a los sectores populares… El nuevo presidente quiere mantenernos a nosotros ocupados con el twitter, tratando de ofender, quitando a los trabajadores como si no tuvieran derechos”, cuestionó el dirigente. Para el exdiputado efemelenista, el gobierno de Bukele es de corte populista y está a cargo de una clase no oligárquica burguesa, pero conectada con la oligarquía y aseguró, que no representa ni principios ni reivindicaciones de izquierda.

El secretario general del FMLN, también cuestionó el alineamiento del gobierno con Estados Unidos.

«Él se tiró a los brazos del Gobierno de Estados Unidos y está acompañando las políticas ingerencistas de ese país en contra Cuba, Venezuela y otras naciones progresistas”, afirmó.

González, defendió el trabajo desarrollado por los dos gobiernos del FMLN y aseguró, que a pesar de los intentos de algunos sectores de ignorar y esconder los logros, en una década la pobreza se ha reducido en diez puntos.

“Les guste o no les guste a algunos, hemos reducido la pobreza en diez puntos. Eso lo dice, no solo nuestros organismos locales, sino organismos internacionales también lo dicen”, dijo González, recientemente en entrevista con radio Mayavisión.

Afirmó el secretario general saliente que las políticas sociales desarrolladas por los dos gobiernos de izquierda, han logrado reducir la pobreza y la desigualdad.

“Hemos reducido la pobreza y también la desigualdad. Yo me siento totalmente orgulloso”, afirmó el dirigente, quien recordó que el acercamiento del sistema de salud a la población es otro de los grandes logros.

González, dijo que fueron “otras causas, otras razones”, las que llevaron a las derrotas de 2018 y 2019, pero el secretario general del FMLN, llamó a la militancia de su partido a tener confianza de que van a seguir ganando alcaldías, diputados y en el futuro volver a dirigir el Gobierno.

El dirigente trazó la línea de trabajo de su partido, ahora en la oposición y afirmó que entre las principales prioridades se encuentran garantizar la no privatización del agua y la devolución de las pensiones al Estado, además, de defender la continuidad de los programas sociales.