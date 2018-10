Gobierno pide a salvadoreños no emigrar de manera irregular

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ante el llamado a través de redes sociales de formar una caravana de migrantes salvadoreños, rumbo a Estados Unidos, de manera irregular, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén hizo un llamado a la ciudadanía para no sumarse a este esfuerzo, para no exponer la integridad personal y la de sus familiares, principalmente menores de edad. “Exhortamos a nuestros compatriotas a no arriesgar sus vidas emigrando de forma irregular y, de manera especial, les llamamos a no exponer la vida de niñas, niños y adolescentes en un viaje de esta magnitud, pues ellos son los más vulnerables ante cualquier tipo de maltrato”, sostuvo el Gobierno a través de un comunicado.

De acuerdo a las redes sociales, se está convocando a la ciudadanía salvadoreña a que emigre de igual forma que lo hacen los hondureños, que partieron desde el tres de octubre y ahora recorren México rumbo a Estados Unidos.

En las publicaciones en redes sociales se convoca para este 31 de octubre para salir desde el monumento Salvador del Mundo o plaza Las Américas en San Salvador, sin embargo, esta información no ha sido corroborada por las autoridades.

“En el marco del irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, somos respetuosos de la libertad de tránsito y movilización, así como de los derechos de los migrantes, por lo que también respetamos la libertad de expresar solidaridad a las personas que adoptan esta decisión”, agrega el Gobierno en su comunicado. No obstante, pide “que no se dejen sorprender por gente malintencionada que se dedica al tráfico ilegal de personas”.

El Gobierno dice que seguirá trabajando por la reducción de la migración irregular de los salvadoreños, que para este año se registra una reducción del 60%.

En este tema, Jean Manes, embajadora de Estados Unidos para El Salvador, acompañó la iniciativa del Gobierno salvadoreño y pidió a la ciudadanía no emigrar de manera irregular, porque eso implica arriesgar la vida de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. “Se exponen a sus familias, seres queridos y ustedes mismos a embarcarse en un viaje tan peligroso, desistan de estas ideas, El Salvador no tiene que migrar por un futuro mejor, lo mejor es crear su futuro aquí en El Salvador, nosotros estamos comprometidos a trabajar con el pueblo salvadoreño para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta”, sostuvo.