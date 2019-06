Gilberto Santa Rosa estrena “40… Y CONTANDO”

Sony Music/ @SAmigosCoLatino

La nueva producción discográfica de Gilberto Santa Rosa, “40… y contando en vivo desde Puerto Rico”, se colocó en su primera semana de venta en Puerto Rico en el primer lugar y en Estados Unidos se ubicó en el segundo puesto de las listas de música latina de Billboard, siendo el “Hot Shot Debut” del periodo que finalizó el 9 de julio. Este nuevo álbum extiende el récord de Gilberto como el único artista con 33 discos entre las primeras 10 posiciones en el listado de álbumes tropicales de la Revista Billboard.

“Muy contento con la noticia del debut de ‘40… y contando en vivo desde Puerto Rico’. Gracias a mi gente por seguir apoyando esta carrera musical haciendo de mi gira de aniversario y este disco uno muy especial. Estoy más que satisfecho con el resultado final de cada uno de los temas, además de que en muchos de ellos canto con mentores y amigos de la música; y al ser una producción en vivo, cada canción tiene su magia” , compartió Gilberto Santa Rosa.

‘40… y contando en vivo desde Puerto Rico’ recopila el concierto del 17 de febrero de 2018 donde Santa Rosa celebró una de las ocasiones más emotivas de su carrera junto a importantes figuras que son transcendentales en su carrera musical. Tito Nieves, Luis Enrique, Eddie Santiago, Vico C, Willie Rosario, Paquito Guzmán y Víctor Manuelle, son algunas de las estrellas que compartieron de esa gran noche que se convirtió en un suceso para la música tropical.

“Cantar junto a tantos amigos y mentores superó cualquiera de las expectativas que haya imaginado para esa noche. Paquito y Willie fueron muy importantes en mi carrera y ‘Atrevida’ y ‘Agua que cae del cielo’ son un lujo en este disco; jamás me cansaré de agradecerles que hayan celebrado conmigo estos primeros cuarenta años de trayectoria. Sobre ‘Vivir sin ella’, tema que interpreté junto a Tito, Luis y Eddie, pues solo puedo decir que juntos marcamos una maravillosa época en la música tropical y fue muy especial tenerlos allí y disfrutar como en nuestros inicios. Las v’s Vico C y Víctor Manuelle no faltaron y fue más que grato; a ambos los quiero y valoro muchísimo. Fue una noche inolvidable para mí y estoy seguro que también para todas las estrellas que me acompañaron”, finalizó Santa Rosa.

Actualmente Gilberto Santa Rosa se encuentra de gira por Europa hasta el domingo finalizando en Bilbao, España y la próxima semana llegará México para luego continuar hacia Colombia.