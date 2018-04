Gerson Martínez también buscará la candidatura presidencial en el FMLN

Compartir ! tweet





Yaneth Estrada

@caricheop

En sus redes sociales, Gerson Martínez aseguró que se encuentra “preparado para competir” en las elecciones internas del próximo 27 de mayo, donde el partido FMLN elegirá al candidato a la presidencia paran las elecciones de febrero de 2019.

“Son fundamentales para mi decisión: el apoyo de mi familia, el impulso de las comunidades, la militancia y amistades”, sostuvo el ahora precandidato presidencial. Además, recordó que las elecciones que el FMLN realice serán democráticas, transparentes y equitativas.

Sobre este tema, hace varias semanas Gerson Martínez propuso: “respecto a las elección de la candidatura presidencial del FMLN, pido como siempre lo he hecho, un proceso transparente y democrático, donde

la militancia decida”, lo que fue aceptado por la máxima dirección del partido FMLN, y hecho público también por la Comisión Electoral de dicho partido, máxima autoridad en los asuntos electorales del partido de izquierda.

Gerson ha sostenido que de cara al proceso electoral del próximo año, el FMLN es un patrimonio del pueblo, por lo tanto, debe ser plural y estar abierto a la gente. “Lo que tenemos que hacer es defender los principios, para que el FMLN se reafirme como un proyecto transformador”, dijo Martínez.

También, se ha comprometido a acompañar con más fuerza y mayor compromiso las luchas de los movimientos sociales, escuchar y acompañar al sector medio, a las mujeres organizadas que defienden sus derechos, a las juventudes progresistas, al pueblo salvadoreño en el exterior, a los artistas, a las cooperativas, a las veteranas y veteranos, a los

grupos excluidos por su identidad y cualquier otro motivo y todos los grupos sociales que luchan por las transformaciones sociales

profundas.

La semana pasada, la Comisión Especial Electoral (CEE) del FMLN anunció que el domingo 27 de mayo serán las elecciones internas del partido en los 262 municipios del país. Mientras que el 28 de febrero fueron convocados a participar de dicho proceso cerca de 25 mil militantes, por lo cual, el periodo para inscribirse como precandidatos a la presidencia y vicepresidencia es desde el 14 hasta el domingo 22 de abril.

Un hombre de servicio

Manuel Orlando Quintero, conocido como Gerson Martínez, es originario de San Juan Nonualco y nacido en 1954, un líder histórico de la izquierda salvadoreña, contador de la República, exdiputado del FMLN y exministro del MOP (por dos períodos) y quien se describe como un incansable luchador social, leal al servicio de la gente.

Se encargó de denunciar más de 150 casos de corrupción (debidamente documentados) ocurridos en los gobiernos de ARENA al interior del MOP

y que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no investiga, próximos a prescribir.

Luego de las elecciones del 4 de marzo este año, Gerson Martínez alzó la voz y pidió a las bases del partido “eficacia y honestidad“ e instó al Estado y especialmente a la Fracción Legislativa a brindar un mejor servicio público y renunciar a toda prestación que no fuera

indispensable.

Recientemente, atendiendo a las demandas y exigencias de la gente, Martínez presentó al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén un plan para mejorar la economía familiar con 11 propuestas que incluían la revisión de subsidios, la reducción de impuestos, mejora de servicios, participación, transparencia y anticorrupción.

Algunas personalidades de izquierda no tardaron en dar su apoyo a Gerson Martínez, pero este anunció que no aceptaría la candidatura sino se realizaban internas, y por ende, competir con otros candidatos. Ayer al mediodía anunció su decisión de inscribirse el canciller Hugo Martínez (ver nota aparte), por lo que Gerson Martínez también anunció su decisión de participar en el proceso de las internas.