General iraní advierte a EE. UU. de «golpes demoledores» ante cualquier nueva agresión

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TEHERÁN/Tasnim

Un alto portavoz militar iraní advirtió que cualquier nuevo acto de “locura” por parte de Estados Unidos contra Irán resultaría en “golpes más aplastantes y severos”, y afirmó que Washington se enfrentará a nuevos escenarios ofensivos y sorpresa si se atreve a llevar a cabo sus amenazas.

En declaraciones a la prensa el domingo, el portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, reaccionó a las repetidas amenazas y a los «comentarios sin sentido» del «delirante» presidente estadounidense contra Irán.

“Repetir cualquier acto de insensatez para compensar la deshonra de Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que la de infligir golpes aún más duros y severos a ese país”, afirmó.

El portavoz recalcó además que el «desesperado» presidente estadounidense «debe saber que si se llevan a cabo las amenazas y la renovada agresión contra el Irán islámico, el ejército y los recursos deteriorados de ese país se enfrentarán a nuevos escenarios ofensivos, sorprendentes y caóticos».

Añadió que Estados Unidos «se hundiría en el pantano que él mismo ha creado, resultado de las políticas aventureras de ese mismo presidente».

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