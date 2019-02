Gaspar, custodio del legado de San Oscar Romero

Gloria Silvia Orellana

La noticia acaparó las redes sociales este fin de semana. El hermano menor del primer santo de El Salvador, Gaspar Romero, falleció a sus 88 años de edad, por una dolencia que le aquejó en la última semana, comentaron familiares al compartir la noticia públicamente.

Heredero de la memoria oral de Monseñor Romero, sin proponérselo, Gaspar fue un referente constante en la vida de San Romero, al que siempre se refirió como “Monseñor Romero”, por el respeto que siempre guardó a su hermano.

Depositario de fechas tan trágicas como su asesinato, el 24 de marzo de 1980, en el hospitalito de la Divina Providencia, como los sucesos más gratificantes de resarcimiento de justicia, después de cuarenta años, cuando el papa Francisco canonizó a Monseñor Romero.

“Solo recuerdo que le dije ‘muchas gracias (a un amigo de España) y luego a Dios’. Mucha gente comenzó a llamar de Ciudad Barrios, también me avisaban y estábamos felices por Monseñor Romero, gente de Ecuador, Argentina y Rusia, porque a Monseñor Romero lo conocen en todo el mundo”, (entrevista realizada por Diario Co Latino, luego del anuncio de su canonización).

De su hermano recordó cuando a su regreso allá por 1942, procedente de Roma, luego que estallara la Segunda Guerra Mundial en Europa, que le impidió proseguir sus estudios para un doctorado en Teología.

De ese evento, recordaba con cariño cómo fue recibido por el pueblo y la petición de su hermano que lo acompañara al municipio de Anamorós, La Unión, donde se bañaban en el río y disfrutaban ambos de bromas fraternas.

“Yo siempre he dicho de Monseñor Romero, quiero que se sepa la verdad de él, que fue un hombre humilde, casi un poco tímido. Nunca creía que iba a pasar esto, (su canonización). Yo lo que pedía a Dios era que me diera la oportunidad de estar con vida para esta fecha (14 de octubre 2018). Y creo que me lo va a permitir, porque el mensaje de Monseñor Romero es el perdón, es la humildad, porque era un hombre sencillo, sincero y caritativo” (entrevista de Diario Co Latino).

A Gaspar Romero, dijo el padre Juan Vicente Chopin, le conoció en el lugar más simbólico de El Salvador, la cripta de Catedral Metropolitana, en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, y recordó cómo trabajaron por el reconocimiento del martirio de Monseñor Romero.

“A partir de aquel primer encuentro, nos quedamos en el acuerdo de seguir promoviéndolo en todo el país y fue así que nos acompañó en diversos eventos, compartiendo su valioso testimonio a cerca de la santidad de su hermano. Defendió la memoria de San Romero de los biógrafos que, en el afán de quedar bien con sus lectores, decían cosas falsas de su vida.

Teníamos proyectos por realizar siempre en torno al legado de San Romero, pero ahora nos toca a nosotros continuar con la encomiable tarea de abrirle paso a la verdad en la historia”, tomado de su muro (FB).

Sobre la santidad de su hermano dio fe, Gaspar Romero, al señalar que se dio sin reparos, ni reservas a la causa de los más pobres, los excluidos o reprimidos, con un mensaje profético que nació del Evangelio y las santas escrituras.

El deceso de Gaspar Romero, registrado en el diario “La Stampa”, reseña el aporte testimonial del hermano menor de San Oscar Romero. Así como la organización Cultura Romeriana, en donde compartió con Paulita Pike y otros romerianos que siempre contaron con su apoyo.

Actualmente, solo le sobrevive su hermano Roribio Arnoldo Romero, que reside en San Miguel, quien simbólicamente pasa a ser quien dé testimonio de la vida familiar del Santo Oscar Romero.

Sus restos están siendo velados en la funeraria de la Fuerza Armada y serán inhumados en el parque santo La Resurrección, en San Salvador.