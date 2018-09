Funes cuestiona nuevamente a la FGR

Joaquín Salazar

El expresidente de la República Mauricio Funes reta nuevamente a la Fiscalía que presente pruebas en su contra, principalmente sobre la supuesta utilización de testaferros o prestanombres para la compra de bienes que según el ministerio público “son propiedades del expresidente Funes”.

“La FGR dice que no hay bienes ni sociedades a mi nombre, porque usé testaferros. Pero, ¿qué pruebas tiene la FGR de eso? ¿Basta con que alguien lo asegure? ¿Basta que en las películas los lavadores usan testaferros para cubrir sus fechorías y entonces yo hice lo mismo? ¿Dónde están las evidencias de las transferencias de CAPRES hacia los supuestos testaferros? ¿Dónde están las pruebas que me vinculan con los bienes de los testaferros que usé según la FGR?”, escribió recientemente el exmandatario en redes sociales.

Según la Fiscalía, el expresidente Funes ha cometido los supuestos delitos de lavado de dinero y peculado, y la malversación de fondos, presuntamente para beneficio del exmandatario y terceros, como familiares y amigos cercanos.

El expresidente ha negado rotundamente las acusaciones de la Fiscalía, y que el fiscal general Douglas Meléndez ha armado un caso en su contra a través de los testigos criteriados, entre estos Jorge Hernández y otros exfuncionarios.

Lo anterior fue calificado como un abuso arbitrario por Funes, de parte de la FGR, ya que no tiene pruebas y recurre a criteriados “a los que compra o amenaza para montar una acusación”. “La FGR acusa a Jorge Hernández de testaferro porque tiene pruebas de transferencias de CAPRES hacia las sociedades que creó para Elías Antonio Saca. En cambio, en mi caso no hubo un tan solo desvío de dinero ilegal de CAPRES hacia las sociedades de Miguel, que son los dueñas de los bienes que me atribuyen”, agregó Funes.

Asimismo, Funes cuestiona que el dinero, que según la FGR fue peculado y lavado por el expresidente Saca terminó en cuentas, sociedades y empresas radiofónicas de su propiedad.

“En cambio, yo no poseo sociedades o empresas, tampoco usé testaferros y no beneficié a otros con dineros públicos de procedencia ilegal. ¿Dónde está el lavado entonces? Todo es un invento mediático para afectar a mi gobierno y al FMLN de cara a las elecciones presidenciales”, afirmó el exmandatario, quien reside en Nicaragua.

Además, criticó a la FGR, que asegura que el empresario Miguel Menéndez es su testaferro. No obstante, la misma FGR omite que Meléndez desde hace años es un empresario exitoso, y que todos sus bienes y empresas los ha adquirido con recursos propios.