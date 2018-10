Fundadores de Nuevas Ideas en EE.UU. suman apoyo al FMLN

Yaneth Estrada

“Nosotros fuimos Nuevas Ideas. Actualmente soy secretario para los salvadoreños en el exterior y migración de este movimiento, sin embargo, este día nos estamos quitando la camiseta porque nos dimos cuenta que (Nuevas Ideas) es otra derecha disfrazada con un discurso populista y los medios lo han engrandecido”, afirmó Roy García, del Movimiento Político Independiente (MPI).

Detalló que “una cúpula se ha tomado el movimiento por el cual 200 mil personas firmamos y es esta pequeña cúpula la que quiere imponerse adentro, eso nosotros no lo vamos a permitir. Es en este momento que nosotros decidimos abandonar este sueño, de algo que pudo ser”.

El reconocido dirigente salvadoreño en Los Ángeles, Estados Unidos, que próximamente anunciará la salida de otros fundadores de Nuevas Ideas en Boston, Massachusetts, Nueva York, New Jersey y Houston, dijo “quienes estamos renunciando a las mentiras y a que nos estén utilizando”.

García recalcó “a todas las personas que nos están viendo les digo, seamos analíticos y no votemos con euforia, pensemos por quién vamos a votar, porque el futuro de este país está en peligro que un demagogo lo agarre

y eso, no lo podemos permitir, nosotros somos el pueblo, por eso a todos los compatriotas, quienes en un momento creyeron en un proyecto de izquierda, los llamo a que regresemos y cambiemos todo desde adentro si no nos gusta”.

Tras recibir el apoyo, el único candidato de izquierda, Hugo Martínez, comentó: “en la construcción de un El Salvador que todos soñamos, sabemos que en esa lucha el camino no es constante, hay altos y bajos y comprendemos que a veces esos problemas, esas dificultades y esos desaciertos que han llevado a la población a un nivel de desesperación, descontento y a tomar decisiones ante aquellos planteamientos que parecen fáciles, que buscan criticar y destruyen al actual sistema político, pero que en esencia no tienen ningún contenido para sacar adelante al país”.

“Como lo he dicho anteriormente, esos pensamientos son peligrosos para muchos países y han llevado a la debacle de muchos sistemas políticos, a veces cuando está inconforme con algunas situaciones del país, hace eco de esos planteamientos, pero al final del día cuando empieza a escudriñar en esos planteamientos, ve que más allá de ese pensamiento crítico, de esa plataforma antisistema no hay una propuesta concreta para el desafío común que tenemos que es sacar adelante al país”, sostuvo.

Asimismo, Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia del FMLN, consideró que en las próximas elecciones lo que está en juego es el futuro del país, y aquí

lo que tenemos es una infinidad de pensamientos pero lo que se está buscando es garantizar la continuidad, el rumbo del país. Además, la candidata a vicepresidenta por el FMLN agradeció la confianza y respaldo brindado por el MPI.