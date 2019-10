Fundación de la República Popular China fue un evento de grandes dimensiones para la humanidad, destaca experta venezolana

Por Willey Peñuela

Xinhua

El surgimiento de la República Popular China, hace 70 años, fue “un evento de grandes dimensiones políticas para la historia de la humanidad”, consideró la abogada e investigadora venezolana Andreína Tarazón Bolívar.

Para la experta, el suceso histórico constituyó no solo un punto de inflexión para el desarrollo económico de China sino que además el hecho resalta porque el país asiático emprendió un camino bajo la conducción de un modelo político e institucional propio.

A juicio de Tarazón, quien fue ministra de la Mujer en Venezuela en el año 2013, entre las implicaciones geopolíticas que ha traído consigo el surgimiento de la República Popular China, resaltan el surgimiento de nuevos polos de poder “donde Asia tiene un lugar privilegiado, moviendo el epicentro mundial de occidente a oriente”.

A su parecer, “la proeza alcanzada en tan corto tiempo por el Gobierno Chino, el Partido Comunista de China y su pueblo, al convertir al país en la segunda economía mundial, se ha convertido en fuente de debate e inspiración entre los países en vías de desarrollo”.

La jurista, quien además preside el Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, dijo a Xinhua que la preparación de las condiciones políticas y económicas en la fase inicial de la nueva China “garantizaron la unidad y consolidación del Estado-Nación bajo los principios de soberanía y autodeterminación”.

Además consideró que a la Reforma y Apertura como “la gran política transformadora de la China moderna”, que condujo al país asiático a sacar de la pobreza a millones de personas.

A su entender, los anteriores “son elementos que nos permiten mirar ese modelo como uno alternativo a la dependencia económica y al atraso”.

CHINA HOY

Sobre el rol que viene jugando China en el mundo actual, Tarazón estimó que la iniciativa de la Franja y la Ruta “es una de las iniciativas geopolíticas más importantes de nuestros tiempos, por cuanto ha fomentado mecanismos de interconexión económica entre países de Asia, África y Europa” y ha extendido su alcance a Latinoamérica y a la región del Pacífico Sur.

La experta destaca que el referido proyecto chino “ya está cambiando la morfología de las relaciones internacionales para el desarrollo y la cooperación con más de 150 países miembros, siendo punta de lanza del nuevo orden mundial”.

“Una de las características más interesantes e importantes de esta iniciativa es que a su política de intercambio comercial, se le suma la de interconexión a través de la construcción de infraestructura y el surgimiento de nuevos mecanismos de financiamiento, que distan mucho de ser mecanismos expoliadores”.

Para la analista, la política de financiamiento que ofrece China a países en vías de desarrollo, constituye una “extraordinaria oportunidad para dinamizar su desarrollo local a través de la cooperación económica internacional”.

Destacó además que la Franja y la Ruta crea un nuevo sistema de gobernanza económica, estimula la integración profunda de los mercados y logra el desarrollo diverso, autónomo, equilibrado y sostenible, sin dejar de promover el desarrollo local, la prosperidad y la estabilidad.

Tarazón destacó, además, que en el documento publicado por China sobre su política hacia América Latina y el Caribe para el periodo 2015- 2020, “encontramos una ventana de oportunidades”.

Resalta la experta que la iniciativa no solo fortalece los nexos de los países latinoamericanos con China, sino entre los países miembros de la iniciativa, ya que propicia la interconexión comercial de América Latina con el mundo a través de planes de inversión en infraestructura.

“Sobre el interés de China en Latinoamérica, es evidente nuestra capacidad como proveedor de energía y de recursos naturales; igualmente para América Latina y El Caribe, China representa una economía pujante, proveedora de manufacturas, transferencia tecnológica y fuente de inversión extranjera”, aseguró.

La ex ministra venezolana considera que hoy es “más necesario que nunca para nuestra región formar parte una nueva gobernanza económica global, fomentada a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, que nos permita superar las dificultades que atravesamos en términos económicos y de integración”.

DESTINO COMÚN

Sobre la propuesta china de una Comunidad de Destino Común, Tarazón la destaca positivamente como “una nueva apuesta al multilateralismo y a la revitalización de la cooperación para el desarrollo y la convivencia pacífica, situando a China como un líder mundial responsable con la preservación del planeta y la vida humana”.

A su juicio, el país asiático promueve un tipo de alianzas estratégicas de largo tiempo, que permitirían concretar una cooperación en condiciones más paritarias para América Latina en el futuro.

La analista estimó que China, con dicha propuesta, promueve la complementariedad en las relaciones internacionales y destacó que ello hoy cobra un significado medular.

Por último, Tarazón prevé que América Latina “no dejará de incorporarse en estas nuevas dinámicas, no solo por necesidad sino por convicción, haciendo causa común con China”.