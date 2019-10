FMLN critica acuerdo migratorio suscrito con Gobierno estadounidense

Oscar López

@Oscar_DCL

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) criticó el acuerdo migratorio firmado recientemente por los gobiernos de El

Salvador y de Estados Unidos, el cual entre otras cosas compromete al gobierno salvadoreño a recibir migrantes en su trayecto hacía el país norteamericano.

Lo anterior para el partido de izquierda es un claro retroceso en la garantía de los derechos de los migrantes porque “hay una tendencia a criminalizar la migración, pero no solo se queda ahí, prácticamente vulnera nuestra soberanía, porque con la firma de este convenio se toma otra ruta que nada tiene que ver con lo que trabajamos como Triángulo Norte en los últimos años”, declaró Oscar Ortiz, secretario general del FMLN.

El instituto político consideró que la suscripción del convenio se hizo “a espaldas del país”, debido a que el Gobierno no brindó información del mismo a los distintos sectores del país, entre ellos el político y la comunidad de salvadoreños residentes en Estados Unidos.

“¿Qué tipo de canje se esta haciendo? eso lo desconocemos las distintas fuerzas políticas, por todo lo que hemos conocido no vemos por ningún lado que sea favorable, no vemos por dónde están los intereses de la

población migrante, no vemos dónde esta la parte positiva de la población que espera por un sistema de mayor protección dentro de los Estados Unidos”, argumentó Ortiz.

El dirigente político agregó que de manera “sorpresiva” se enteraron que a través de la cancillería, el presidente Nayib Bukele se “estaba comprometiendo con unos contenidos donde se ubica El Salvador como un tercer país seguro, si se le puede llamar así”.

Ortiz aseguró que los países del Triángulo Norte no tienen la capacidad para recibir migrantes, por lo que enfatizó en que para evitar la migración de ciudadanos de los tres países se debe de trabajar en conjunto por crear las oportunidades de desarrollo y superación que necesitan.

“Crecimiento en todos los ámbitos: económico, social y sobre todo estabilidad en materia de seguridad. Cuando ve los indicadores de los países del Triángulo Norte nos damos cuenta que al tomar esta posición que estamos conociendo con la firma de éstos convenios, es totalmente contradictoria con todos los temas integrales que se trabajaron de manera proactiva en los últimos años”, afirmó el máximo dirigente del FMLN.

Para el FMLN es importante que la migración se tome como un tema de

interés nacional, por lo que les llamó la atención que en el discurso del presidente de la República, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la migración irregular no fuese uno de los temas centrales.

“En el contexto salvadoreño cuando se habla de migración no solo se habla del factor de derechos humanos, estamos hablando de implicaciones económicas y sociales para nuestro país, por eso para

nosotros abordar el tema de manera integral es fundamental.

Más allá de que en el discurso del presidente no se puso en el centro este tema, para nosotros es inaceptable”, aseveró Ortiz.

Gustavo Acosta diputado del FMLN externó, que como grupo parlamentario pedirán que llegue al órgano Legislativo la canciller Alexandra Hill, para que brinde mayores detalles sobre el acuerdo migratorio firmado recientemente con el gobierno de Estados Unidos.

El FMLN considera que el gobierno del presidente Nayib Bukele no brindó mayores detalles de las implicaciones de la firma del acuerdo migratorio. “El documento se ha conocido por filtraciones de periodistas norteamericanos, el gobierno salvadoreño no ha querido informarle a la población”, dijo Acosta.

Para el FMLN es importante conocer cómo el acuerdo afectará a más de 119,000 salvadoreños que están en territorio estadounidense, solicitando asilo debido a la inseguridad en El Salvador. “Si el país se cataloga como país seguro y el argumento de nuestros compatriotas

para pedir asilo es el tema de la inseguridad en qué situación quedan nuestros hermanos que solicitan asilo”, cuestionó el diputado del FMLN.

El partido de izquierda pedirá a la canciller del país que llegue al Legislativo. El objetivo es que la funcionaria explique las implicaciones de la firma del acuerdo, con lo que se pretende determinar si el mismo es o no constitucional; además de cuáles son los beneficios que tendrían los salvadoreños que radican en Estados Unidos y que luchan por regularizar su estatus migratorio.

“Hubo no menos de cuatro reuniones de alto nivel, estuvo en el país el secretario (Mike) Pompeo, que es el encargado de la política exterior de Estados Unidos, trajo una agenda, se firmaron compromisos que desconoce el país, posteriormente nos visita el secretario interino de Seguridad, se firma una carta de entendimiento y tampoco se conoció al país, se da también una reunión del ministro de Seguridad en Panamá donde hay un comunicado de prensa anunciando la creación de una policía fronteriza y se publica solamente en inglés”, manifestó Acosta.