FUDECEN propone el Sistema de Capitalización Colectiva para pensiones

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), Óscar Cabrera, propuso crear un Sistema de Capitalización Colectiva a fin de resolver el problema de las pensiones, donde el gobierno y el Estado salvadoreño de nuevo vuelvan a asumir el sistema de pensiones.

“Lo que se debería hacer es transitar de un Sistema de Capitalización Individual, que ya no lo es porque el Estado ha absorbido parte de los recursos de los ahorrantes, se plantea ahí que más del 80% de los recursos son los que ha estado prestando el gobierno de El Salvador”, sostuvo.

Según Cabrera, lo fundamental es incorporar AFPs públicas que empiecen a imprimir competencias, mientras se transita hacia un sistema de capitalización colectiva, donde los salvadoreños siempre van a poder ver sus cuentas de ahorro y aportaciones, pero también el gobierno va a manejar todo el sistema.

El economista dijo que quienes cotizan apenas andan entre el 20 y el 25% de la población económicamente activa, esto no es sostenible en ningún sistema, y ya se ha visto en muchos países del mundo.

“Generar un sistema de capitalización colectiva es una propuesta más plausible, pero la finalidad no solo es la sostenibilidad fiscal, sino proveer una vejez digna donde haya incrementos de las pensiones con base a costo de vida”, externó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El economisa aseguró que aumentar los años para la jubilación, sería lo más fácil y una solución muy parcial, además, de ser una tendencia del mundo, sobre la premisa que ahora es mayor el tiempo de vida de la población.

Aunque en El Salvador si alguien tiene más de 40 años lo quieren sacar del mercado laboral, mientras en China la población de mayor edad son sabios, asesoran empresas, tienen buenos salarios y hay un gran respeto a la población mayor.

Política de descarte

“Aquí hay una política de descarte. En el centro de San Salvador se está dando una supuesta renovación urbana, pero que está desplazando a la población original y está llegando otro tipo de población con mayor poder adquisitivo, porque el Estado les ha dado exenciones en el pago de impuestos y hay muchos inversionistas bitcoiners”, mainfestó Oscar Cabrera.

Cabrera reiteró que al país han llegado muchos inversionistas asociados al partido de gobierno, y, obviamente, no está resolviendo los principales problemas de los pobladores de esa zona, incluso, están llegando a condiciones de pobreza.

Hace unos días Fundasal publicó un estudio sobre las condiciones de vida de la población que vive en mesones, en San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, si no me equivoco, en la que cada vez esta gente quienes eran vendedores del sector informal, los han desplazado de la zona donde ellos generaban sus ingresos y las condiciones de vida son terribles, una de las características es que no hay inversión en su infraestructura.

Crecimiento económico

Oscar Cabrera manifestó que los recursos del FMI no van destinados para cubrir el excesivo endeudamiento del gobierno con las micro y las pequeñas empresas, a las cuales debe más de $1,100 millones al final del año 2024, es decir, está quebrando todo el tejido empresarial salvadoreño. La micro y la pequeña empresa aportan más del 60% del empleo, y casi el 50% del valor agregado.

“No está claro si esos recursos van destinados específicamente para pagar a estos proveedores, más me temo que estos recursos de préstamos con el Fondo y con multilaterales van destinados, por un lado, a aumentar las reservas internacionales del Banco Central y, por otro, obviamente a cumplir con los planes de ejecución financiera del Estado”, aseguró.

Cabrera consideró importante que en los próximos meses haya un ejercicio de transparencia, lo que está claro son las necesidades de financiamiento hasta 2027 por parte del gobierno, una de las preocupaciones para muchos economistas es el impacto que tendrá el ajuste fiscal de aproximadamente $1,250 millones, eso sería recorte de gastos, despidos de más trabajadores, reducción de los ingresos y caída de los gastos de consumo de la población.

“Las perspectivas de crecimiento en los próximos 3 años para la economía salvadoreña, no son tan positivas, el crecimiento de este año no va a sobrepasar un 2% y eso sin tomar el impacto de los aranceles de Trump. Estados Unidos entrará a un decrecimiento y algunos están hablando de un 60% de recesión. Recordemos que si Estados Unidos estornuda a nosotros nos va a dar pulmonía”, externó el ex presidente del Banco Central de Reserva.

El presidente de FUDECEN propuso un nuevo desarrollo económico para el país, que tenga como base, principalmente un Pacto Social con Igualdad, donde participen todos los sectores, con el objetivo de identificar el rumbo del país, el cual no existe con el actual gobierno.

