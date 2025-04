Trump se mantiene firme en aranceles para UE y exige compras en energía

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que los ya previstos aranceles a las importaciones provenientes de la Unión Europea (UE) entrarán en vigor de conformidad con lo planeado y exigió al bloque la compra de más energía estadounidense para ayudar a reducir el déficit comercial de su país.

Trump rechazó la propuesta de la UE sobre “cero por cero” aranceles con Estados Unidos para los productos industriales. Cuando se le preguntó si el acuerdo que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen planteó hoy con anterioridad era suficiente, Trump respondió: “No. No lo es”.

Trump dijo además que la UE debe aumentar las importaciones de petróleo y gas estadounidenses, pues de lo contrario enfrentará aranceles sobre sus exportaciones, incluyendo autos y maquinaria.

“La UE está comprometida a eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa y a diversificar nuestras fuentes de suministro”, respondió un vocero de la UE. En la actualidad, la UE obtiene de Estados Unidos el 47 por ciento de su gas natural licuado y el 17 por ciento de sus importaciones petroleras.

La postura de Trump se presenta en medio de crecientes tensiones comerciales mundiales. Las economías de todo el mundo han amenazado con librar guerras comerciales, mientras los aranceles generalizados de Trump, anunciados la semana pasada, aumentan la expectativa sobre una desaceleración económica mundial y un fuerte aumento de precio de muchos productos en el mercado estadounidense.

“Ellos no aceptan nuestros autos, no aceptan nuestros productos agrícolas, no aceptan casi nada y nosotros aceptamos todo de ellos. Millones de autos, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas”, dijo Trump a periodistas después de conversar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien trató de convencer a Trump de reducir los aranceles de 17 por ciento impuestos por Washington a Israel.

De acuerdo con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el 2023, el país registró un déficit comercial de productos con la UE por 208.700 millones de dólares. Trump ha subrayado constantemente este desequilibrio como evidencia de que las naciones europeas se aprovechan de Estados Unidos.

Con el fin de enfatizar la seriedad de su postura, Trump declaró que “esto es permanente” y rechazó los llamados a establecer una pausa o a reconsiderar los aranceles a pesar de las actuales negociaciones.

La Comisión Europea sostuvo que cobra un arancel promedio de apenas uno por ciento a los productos estadounidenses que entran al mercado de la UE, y afirmó que las autoridades estadounidenses recaudaron en el 2023 cerca de 7.000 millones de euros por los aranceles impuestos a la UE, en comparación con los 3.000 millones de euros obtenidos por la UE de los productos estadounidenses.

Funcionarios europeos ya han preparado contramedidas. Von der Leyen anunció que “mientras Estados Unidos aplica aranceles por un valor de 28.000 millones de dólares, nosotros responderemos con contramedidas por un valor de 26.000 millones de euros”, equivalentes a 28.000 millones de dólares.

