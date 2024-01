Francisco Lira plantea la negativa del oficialismo en discutir propuestas de oposición

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo en la entrevista de Radio YSUCA que como fracción han presentado más de 148 iniciativas de ley; sin embargo, ninguna se ha aprobado, pues el oficialismo no acepta propuestas que salgan de otra fracción.

El tricolor afirmó que las propuestas que presentan para mejorar las leyes no permiten que se discutan, no las ponen en agenda y tampoco dan respuesta de porqué lo hacen. “Hemos llegado al descaro que el oficialismo no quiere discutir nuestras propuestas, lo que están haciendo es una copia de lo que proponemos, solo le calzan su firma y la aprueban”.

Lira planteó que hay muchos grupos vulnerables en la población salvadoreña y no tienen voz. «Eso es por lo que tenemos que luchar en esta próxima coyuntura, que viene dentro de un par de semanas, para poder hacer un equilibrio en la Asamblea».