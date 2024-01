El gobierno no tiene un plan de salud y prioriza la atención terciaria afirma el infectólogo Ivan Solano

El infectólogo y candidato a presidente del Colegiado Médico de El Salvador, Iván Solano, dijo este lunes en Encuentro con Julio Villagram, que el sistema de salud tiene 3 niveles y que en ese sentido creen que el Gobierno de turno “le ha dado mayor prioridad a la atención terciaria (hospitalaria), y se ha descuidado la atención primaria (centros de salud) y no tiene un plan nacional de salud”.

Solano detalló que la atención terciaria no ha sido la mejor de parte del gobierno. “ Porque de qué me sirve que el hospital Zacamil tenga más equipos en cuanto a tecnología, si en el sistema de salud no se ha resuelto las cosas más básicas como lo son insumos médicos”.

«Al salvadoreño que hace el uso de esos servicios le interesa que le resuelvan su problema que lleva en ese momento, no que seamos el hospital con la tecnología más avanzada. Si esa tecnología más avanzada me resuelve los problemas, está bien (…) en ese sentido se debe mejorar esa situación y lo más importante es apostarle a la atención primaria».

Solano destacó que el país debe tener un «Plan Nacional de Salud», ya que confirmó que en el país no existe uno. Luego de encontrar la respuesta de una solicitud pública realizada el año pasado en la cual se le preguntó a la unidad de acceso a la información cuál era el plan de gobierno en el área de salud durante el 2019 al 2024, la respuesta fue que aún está en proceso de elaboración.