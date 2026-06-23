Francia avanza a 16vos con autoridad gracias al doblete de Mbappé

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia goleó y gustó al derrotar 3-0 a Irak, con una actuación estelar de Kylian Mbappé, autor de un doblete, y un tanto de Ousmane Dembélé para confirmar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Un cuarto de hora duró el empate sin goles entre Francia e Irak, porque fue a los 15′ cuando la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, marcó el 1-0 para adelantar a los azules tras una asistencia de Michael Olise.

A los 54′, Mbappé volvió a ser protagonista de gol y firmó el 2-0 para encaminar la victoria francesa. A los 66′, Dembélé incrementó la ventaja y sentenció el 3-0 final que aseguró el boleto a la siguiente ronda.

Es de destacar que el encuentro entre Francia e Irak fue suspendido temporalmente debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la ciudad de Filadelfia.