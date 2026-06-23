Argentina avanza a 16vos con un Messi histórico, Francia avanza también

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina clasifica con honores a los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA, en un partidazo donde venció 2-0 a Austria, gracias a un doblete de Lionel Messi, que ya suma cinco goles en el Mundial y un récord histórico.

La selección albiceleste comenzó con un revés tras el penal que erró Messi a los 9′, una acción que pareció afectar mentalmente al equipo de Lionel Scaloni, que mostró problemas para encontrarse durante los primeros minutos.

Sin embargo, fue el 10, el capitán argentino, quien le devolvió la ilusión y, sobre todo, el carácter a la selección sudamericana para abrir el marcador. A los 38′, Thiago Almada habilitó a Facundo Medina por la banda izquierda y este asistió a Messi, que definió para abrir el marcador y desatar la celebración en Arlington.

Lo que parecía una victoria por la mínima se convirtió en un triunfo más amplio en el tiempo agregado, con récord incluído. A los 90’+5, Messi apareció nuevamente para firmar su doblete y sentenciar el 2-0 para Argentina y convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

La jugada nació con un balón largo para Julián Álvarez que aunque Alexander Schlager, portero de Austria, rechazó el peligro, Nicolás González recuperó la posesión y asistió a Messi. El primer remate del argentino fue bloqueado por la defensa, pero el rebote volvió a quedar en sus pies y no perdonó para sellar el segundo.

Argentina dominó las estadísticas del partido, con un 54% de posesión ante el 46% de Austria. La Albiceleste generó 12 intentos de gol, cinco de ellos a puerta, mientras que el conjunto austríaco registró seis remates, con apenas uno entre los tres palos.

Con sus dos goles ante Austria, Lionel Messi se consolidó como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, al alcanzar los 17 tantos. Le sigue Miroslav Klose con 16 goles, Ronaldo Nazário con 15, Kylian Mbappé y Gerd Müller registran 14 cada uno.

La selección argentina de Lionel Messi debutó en la Copa del Mundo ante Argelia el pasado martes 16 de junio, con marcador de 3 a 0, tres goles del astro rosarino que se sumaron al 2-0 ante Austria en la segunda jornada de fase de grupos. Para finalizar esta ronda se enfrentarán ante Jordania el sábado 27 de junio a las 8:00 p.m. (hora El Salvador).

El grupo J está liderado por la albiceleste con seis unidades, le sigue Austria por debajo con tres y Jordania y Argelia que hasta la fecha no han sumado puntos.

Francia avanza a 16vos con autoridad gracias al doblete de Mbappé

Francia goleó y gustó al derrotar 3-0 a Irak, con una actuación estelar de Kylian Mbappé, autor de un doblete, y un tanto de Ousmane Dembélé para confirmar la clasificación a los dieciseisavos de final. Un cuarto de hora duró el empate sin goles entre Francia e Irak, porque fue a los 15′ cuando la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, marcó el 1-0 para adelantar a los azules tras una asistencia de Michael Olise. A los 54′, Mbappé volvió a ser protagonista de gol y firmó el 2-0 para encaminar la victoria francesa. A los 66′, Dembélé incrementó la ventaja y sentenció el 3-0 final que aseguró el boleto a la siguiente ronda. Es de destacar que el encuentro entre Francia e Irak fue suspendido temporalmente debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la ciudad de Filadelfia.

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