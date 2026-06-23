Cuba decreta duelo oficial por deceso de Ramiro Valdés

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La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó este lunes duelo oficial en todo el país por el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

De acuerdo con un decreto presidencial, la medida estará vigente desde las 06:00, hora local, del 23 de junio hasta las 24:00 de esa misma jornada.

Durante ese período, la bandera nacional será izada a media asta en los edificios públicos y las instituciones militares, en señal de homenaje a la memoria del histórico dirigente revolucionario.

El decreto establece además que los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores serán los encargados de garantizar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.

Valdés Menéndez fue uno de los comandantes históricos de la Revolución Cubana e integró la generación que acompañó a Fidel Castro en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, sufrió prisión tras esa acción y posteriormente se incorporó a la expedición del yate Granma y a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, contribuyendo a la victoria revolucionaria de enero de 1959.

Tras el triunfo de la Revolución, ocupó diversas responsabilidades de primer nivel en el Estado cubano, entre ellas las de ministro del Interior y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Durante más de seis décadas desempeñó funciones de dirección en el país y fue considerado una de las figuras más influyentes de la generación histórica de la Revolución.

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