Omán e Irán enfatizan distensión y seguridad marítima

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MASCATE/Xinhua

Omán e Irán destacaron hoy lunes la importancia de aprovechar el impulso diplomático actual para impulsar los esfuerzos de paz durante una visita a Mascate del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, informó la Agencia de Noticias de Omán.

Durante una reunión entre Ghalibaf y el ministro omaní de Relaciones Exteriores, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, las dos partes enfatizaron la necesidad de defender el derecho internacional y los principios de relaciones de buena vecindad para salvaguardar la seguridad regional y garantizar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz y de las rutas marítimas internacionales, añadió el informe.

La reunión se produjo mientras continúan los esfuerzos diplomáticos luego de la primera sesión de conversaciones Estados Unidos-Irán realizada en Suiza con la facilitación de Pakistán y Qatar, tras la firma la semana pasada del memorándum de entendimiento de paz Irán-Estados Unidos.

Los mediadores anunciaron este lunes resultados alentadores luego de las conversaciones, incluyendo una hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final y mecanismos para garantizar la seguridad de la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz y el fin de los enfrentamientos entre Israel e Hizbulá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí también indicó en una declaración que el canciller saudí, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, reafirmaron su apoyo al memorándum y al proceso de negociación durante una conversación telefónica.

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