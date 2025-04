FPL: Movimiento fundamental para el proceso revolucionario de transformaciones sociales

David Fernando Rauda Peraza externó un saludo a los veteranos y lisiados de guerra y a todos los que hicieron posible tanta gesta heroica “en la lucha armada en nuestro país y especialmente a los que fuimos parte de las FPL, en el cual compartí victorias y los grandes luchas y sacrificios”. También invita a la ciudadanía a participar en el evento a las 9 de la mañana en el parque municipal de San Antonio Los Ranchos, Chalatenango.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El 1 de abril de 1970, surgen las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), que luego de una década se incorpora, junto a otras 4 organizaciones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para alzar una revolución y sacar a El Salvador de las dictaduras militares. Esta organización conmemorará este sábado 5 de abril, en San Antonio Los Ranchos, Chalatenango, sus 55 años de fundación y reafirmar su compromiso de lucha.

David Fernando Rauda Peraza, secretario nacional de veteranos y lisiados de Guerra del FMLN, informó que este sábado 5 de abril, a las 9 de la mañana, en el parque municipal de San Antonio Los Ranchos se desarrollará el evento donde se conmemorarán los 55 años de fundación de las FPL, la lucha social y los retos actuales.

Las FPL se unieron a la lucha armada para llevar a cabo un proceso revolucionario y para sacar a la sociedad salvadoreña del sometimiento por parte de las dictaduras militares. Las FPL se destacaron en la zona de Chalatenango, Santa Ana, Cabañas. Su máximo líder al inicio de la fundación era Salvador Cayetano Carpio.

Se unen al FMLN porque ya se había agotado la lucha electoral y política, “Entonces él (Cayetano) creía en la necesidad de hacer una fuerza social y política. Y los hombres y mujeres más destacados que fueran formando una nueva forma de lucha, que era la lucha armada porque se habían cerrado los espacios sociales, políticos y electoreros. En tal consecuencia, se definió iniciar la lucha armada. Y fue así como se fue construyendo una fuerza poderosa dentro del FMLN”, recordó Rauda.

Las Fuerzas Populares de Liberación se desarrollaron por medio de comandos urbanos y guerrilleros, unidades locales hasta tener fuerzas especiales, batallones, brigadas. “Fuimos capaces de tomarnos los cuarteles. En algunos casos, solos y en muchos casos junto a otras organizaciones que eran parte del FMLN”.

“Todo esto para llevar a cabo un proceso revolucionario de transformaciones sociales, y que le puso fin a las dictaduras militares con la firma de los Acuerdos de Paz”, planteó Rauda.

En el caso de las FPL, se desarrolló más en la zona de Chalatenango, Sant Ana, Cabañas, San Salvador, San Vicente y La Libertad. “Fuimos parte importante de la lucha armada y seguimos siendo parte de una acumulación que somos parte del FMLN”; de hecho, el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén fue miembro de las FPL.

Fernando Rauda sostuvo que como secretaría y perteneciente al FMLN, se ha visto “una situación complicada en la administración pública del gobierno actual”, ya que el Gobierno de Bukele “busca afectar o retroceder los avances y los logros alcanzados en los gobiernos del FMLN”, como los programas sociales, y además surgen problemáticas que afectan a la ciudadanía como el incremento al alto costo de la vida y el desempleo.

“Hay un promedio de 24 mil despedidos que formaban parte de la estructura del gobierno; se ha incrementado el costo de la vida. Buscan ellos hundir al país; le han quitado el 80% de nuestros ahorros como empleado, lo han gastado en financiar los gastos. Hay una malversación de los recursos de los empleados en el tema de los cotizantes, una desmejora en los programas de salud y de educación”, enumeró Rauda.

Bukele ha descalificado los Acuerdos de Paz al considerarlos como “una farsa”. Rauda señaló que “esa parte no solo me indigna, sino que creo que él no está autorizado a hablar de ello porque primero, no la vivió. Segundo, para que hubiera una guerra hubo causas y efectos. Esas causas eran la mala distribución de la riqueza, la centralización del Estado, las dictaduras militares que reprimían al pueblo”.

“Él (Bukele) las está asumiendo como una forma de gobierno. Es decir, está consolidando una dictadura, aunque sea civil. Pero una dictadura que busca la explotación de los recursos naturales y económicos y sangrar al pueblo. Es decir, retrocede lo que ya habíamos avanzado”, explicó Rauda.

También, ha impuesto un régimen de excepción que ya lleva tres años y no tiene fecha de caducidad. Al respecto, Rauda sostuvo que “que es una pérdida de libertades y es un sometimiento en el cual, se le da el poder absoluto al gobierno, que puede hacer y deshacer y meter presos a quien quiera, muchos presos injustamente que nos han llevado el debido al proceso”.

Para Rauda, el régimen “es un mecanismo de sometimiento y de dominación para perpetuarse en el poder y después darle el otro mandato a uno de la familia Bukele”. Bukele “disque que está atacando la inseguridad”, pero la seguridad pública se logra con programas preventivos y de participación.

En el régimen se han detenido a jóvenes que no tienen vínculos con pandillas, líderes ambientalistas e incluso ex políticos, como es el caso de José Santos Melara y Atilio Montalvo.

“Atilio Montalvo era el segundo secretario nacional de la Fuerza Popular de Liberación, el comandante Salvador Guerra fue jefe superior de la organización de nosotros. Lo conozco, conozco a los ambientalistas (de ADES- Santa Marta), conozco al periodista (de la Alianza Nacional El Salvador en Paz), que están injustamente presos solo por hacer número de presos y meter miedo”.

