Fórmulas nutricionales: ventajas y desventajas

Continuación…

4) LECHE MATERNA DE DONANTE

Ya se ha hablado de las ventajas y desventajas de alimentar a los bebés con la leche humana de la propia madre, lo insustituible que es al compararla con la leche de otros animales como la leche de vaca o de cabra.

En ocasiones los pediatras, que trabajamos a nivel hospitalario o en consulta ambulatoria nos encontramos con casos severos de intolerancia a la leche de fórmulas maternizadas, provenientes de leche de vaca, como ya lo hemos explicado. También hay casos de niños muy desnutridos con infecciones recurrentes, casos de madres fallecidas o bebés fallecidos; casos en los que el contenido proteico/calórico de la leche de la madre propia, no es el adecuado para mantener un buen desarrollo corporal, como también casos de madres con psicosis puerperal, en los cuales las madres rechazan al bebé o se corre el riesgo de que amenacen la vida del mismo recién nacido.

En estos y otros casos, podemos usar la leche de donante familiar consanguíneo o no, la leche de una amiga, comadre, vecina. Llamándose en estos casos Alimentación por Nodriza. La ÚNICA condición será que la donante goce de buena salud, que no se corra el riesgo de que la donante se desnutra y que el propio bebé de la donante, no resulte perjudicado en sus necesidades de adecuada alimentación. En cuanto a la edad del bebé propio de la madre donante no importa, lo único que hay que considerar es que sea la leche adecuada y la donante esté libre de enfermedades transmisibles importantes como VIH (SIDA) o tuberculosis. Sí es importante la buena voluntad de hacerlo de parte de la donante, por el sustento emocional que es también muy valioso. La donante también pasa a ser un sustituto emocional para el bebé beneficiado.

Es recomendado que la madre donante, reciba suplementos adecuados de vitaminas y minerales principalmente hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B, para lo que se recomienda el mismo complemento usado en el período prenatal.

La Leche Materna de donante puede administrarse al receptor, por lactancia directa al seno de la donante o puede ordeñársela y se le proporciona la leche al bebé receptor con un gotero, cucharita, vasito plástico, biberón o tetero dependiendo de la edad; o se le prepara al bebé receptor poleadas de harina de arroz o de maíz, arroz en leche con miga de arroz o con arroz quebrado, flan, puré de papa, comidas a las que se le agrega la leche donada. Éste método tiene la ventaja de que la leche donada pasa por un proceso de esterilización, sin perder su valor nutricional, aunque pierde su valor inmunológico por el calor. Sí el bebé receptor está hospitalizado se congela la leche y se transporta en un termo al hospital, luego se reconstruye poniendo la leche en baño de maría o agua tibia. Ver Fig. #23 y 24.

También hay que tomar en cuenta, y evitar que la madre nodriza o donante puede llegar a sentirse y vivirlo como una madre adoptiva o sustituta, generando sentimientos encontrados y adversos; y que el bebé, también pueda llegar a percibir y confundir quién es su madre verdadera. No debe de haber malos entendidos.

5) LA LECHE DE CABRA

Las cabras son unos animales vivaces, inquietos, iracundos, ágiles, fuertes; y su fuerza es aprovechada para tirar de pequeñas carretas que trasportan leña para la cocina, zacate, agua y otros productos del campo.

Su leche es muy apreciada para alimentar niños desnutridos, débiles, “empachados”, que padecen de diarrea crónica por diferentes causas o convalecientes de cirugías. Se obtiene su leche, la cual la venden al pie del animal: fresca, caliente y recién ordeñada, pero sin ninguna medida higiénica, como el aseo riguroso de la ubre del animal. Esta leche es vendida en los parques de los pueblos, en la calle, en las veredas de los cantones y en los barrios.

Las cabras son animales pequeños, razón por lo que la leche de estos animales es apreciada, como se ha dicho, pues esa razón, el ser animales pequeños, agrega tolerancia a la digestión. Las personas que ingieren leche de cabra la toman cruda, sin hervir y este hecho le agrega riesgo de contagio de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, brucelosis, ántrax y otras que son de diagnóstico rebuscado, pues a qué médico se le puede ocurrir preguntar, en la historia de los pacientes, ¿por los antecedentes de ingesta de leche cruda proveniente de las cabras? La pregunta, en la historia clínica generalmente está relacionada a la ingesta de leche de vaca cruda.

Estos animales semidomésticos son omnívoros. Comen cualquier cosa. Cuando no hay que comer los puede uno ver en los basureros buscando comida, por lo que pueden transmitir otras enfermedades.

Si se toma la decisión de dar leche de cabra a un niño, por ser más suave y más tolerable que la leche de vaca, hay que hervirla bien, como decían las abuelas, “darle tres hervores hasta que la leche quede ahumada”. Hay que tomar en cuenta que el niño olerá a cabra pues el olor de la cabra, así como ocurre con la leche de vaca, impregna todos los humores del niño: aliento, sudor, orina, heces y los niños se vuelven traviesos, alborotados, hiperactivos como las cabras.

Sí tuviéramos que ubicar la leche de cabra en una escala de tolerancia, por el tubo digestivo de los niños la colocaríamos entre la leche de frijol de soya y la de vaca.

UTENSILIOS PARA ALIMENTAR A LOS BEBÉS

Como estamos hablando de la alimentación de los niños, en especial de los recién nacidos; además del seno materno hay una serie de utensilios o artefactos diseñados para alimentar a los niños, los cuales ofrecen sus ventajas, pero sobre todo tenemos que hacer énfasis en sus desventajas.

1) SONDAS NASOGÁSTRICAS Y OROGÁSTRICAS

El uso de sondas para alimentación es casi exclusivo de empleo hospitalario, salvo casos especiales en los cuales se necesita que el bebé sea manejado ambulatoriamente, para lo cual la familia debe recibir un adecuado entrenamiento.

A nivel hospitalario se usan en niños prematuros que no succionan bien, que tienen pobre succión o que no se apegan a la madre adecuadamente. Se usan en niños de bajo peso al nacer o de baja talla al nacer por una desnutrición de inicio intrauterino; también en niños con diferentes grados de daño cerebral, que han perdido sus reflejos primitivos de succión, deglución y que necesitan reeducarse con fisioterapia para recuperar estas habilidades o reflejos. La mayoría de los niños con daño cerebral hasta en grado severo, pueden ser adiestrados adecuadamente por una Fisioterapista y una Terapista de Educación Especial hasta alcanzar el desarrollo de la Succión y Deglución (tragar).

No necesariamente se debe esperar la ayuda de un terapeuta para que un niño con daño cerebral aprenda a comer y tragar, la madre con mucha paciencia y tiempo para dedicarlo a tal tarea puede hacerlo. Cada paso que se intenta para rehabilitar a un niño de estos es un avance a la autosuficiencia. El resultado es dramático en la mejoría de su calidad de vida.

Ventajas y desventajas del uso de sondas nasogástricas y orogástricas

a) La introducción de una sonda de plástico por vía nasal, disminuye la entrada de aire por las narinas o fosas nasales, aumentando la dificultad para respirar en niños con problemas respiratorios previos.

b) Asfixia: la mala aplicación de una sonda por personas no entrenadas en la técnica, puede resultar en una Asfixia para el niño. La anatomía de las vías aéreas superiores en un niño recién nacido, es diferente en sus relaciones anatómicas que en un adulto o que en un niño mayor por la falta de desarrollo del macizo maxilofacial, o sea los huesos del maxilar superior y cara. Esta falta de desarrollo hace que la vía nasal de un recién nacido, anatómicamente sea paralela al techo del cielo de la boca, de modo que la sonda debe de dirigirse perpendicular a la punta de la nariz para no dañar la mucosa nasal. Ver Fig. #25 y 26.

La introducción de una sonda plástica flexible por la nariz, tiene las siguientes ventajas sobre la sonda introducida por boca.

1. Fijación: es más fácil mantenerla fija al labio superior o bigote del niño por medio de microporo o esparadrapo.

2. Náuseas o vómitos son menos frecuentes con la sonda por la nariz, que con la sonda por la boca por estar mejor inmovilizada.

En algunos casos en que los bebés nacen con labio leporino o con paladar hendido en los hospitales, se usa una sonda para alimentarlos y al darles de alta se adiestran a los padres en la técnica para que ellos mismos introduzcan la sonda y hagan el recambio de la sonda en casa. Esto disminuye los costos hospitalarios. Siempre recordemos que es mejor alimentarlos con gotero, cucharita o vasito plástico; también es bueno intentar darles el seno materno directamente o la leche materna ordeñada, por las ventajas que ofrece. Todo es probar e insistir.