Formarse en Marketing Digital y Análisis de Datos, una elección inteligente y garantizada de empleabilidad

En el mundo de los negocios siguen haciendo falta millones de profesionales especializados en distintas áreas digitales, como la del marketing o el análisis de datos. Empresas grandes, pymes y pequeñas buscan llegar a sus clientes, conocerlos, personalizar sus productos o servicios, captar nuevos consumidores, fidelizar a los que tienen… en fin, aumentar sus ventas y ser lo más competitivos posible en sus nichos de mercado.

El especialista en análisis de datos no solo transforma datos en valiosos insights para la toma de decisiones estratégicas, sino que también abre puertas a una amplia gama de salidas profesionales en sectores como la tecnología, finanzas, salud, marketing…

Todas las empresas manejan cantidades de datos de múltiples fuentes que no podrían ni operar ni comprender, si no disponen de las herramientas para ello. Recopilar todos esos datos, hacer una limpieza y seleccionar los que son importantes, identificar patrones y tendencias, mostrárselos a los directivos de manera comprensible y crear modelos predictivos que ayuden, no solo a mitigar riesgos, sino a optimizar operaciones y estrategias de marketing​ que impacten en la eficiencia y rentabilidad de la empresa, no lo puede hacer un profesional que no haya recibido la formación adecuada.

Igual pasa con los expertos de marketing digital. Hay muchos canales a través de los cuales los clientes llegan a las empresas: redes sociales, blogs, email marketing, publicidad… Saber posicionar a la empresa en los primeros puestos de un buscador no es trabajo de aficionados ni autodidactas. Mucho menos, segmentar y personalizar la comunicación con cada tipo de audiencia y lograr que la marca se convierta en su preferida.

Eso sí, los profesionales de esta área necesitan ser polifacéticos. No se trata solo de estudios, sino de tener habilidades de comunicación para impulsar la presencia digital y el éxito comercial de la empresa, esa chispa de creatividad imprescindible que convierta a la empresa en algo original, único. Tendrá que disponer de habilidades analíticas para interpretar datos y medir el rendimiento de las estrategias, poseer conocimientos de negocio para ser capaz de alinear las estrategias de marketing con los objetivos de la empresa…

Ambos perfiles, el especialista en datos y el experto en marketing digital, gozan de un futuro lleno de oportunidades, con un sueldo atractivo, que puede superar los 50.000 euros anuales.

Formarse con un programa acreditado, con los mejores expertos en activo, con casos prácticos actualizados, etc. es fundamental para abrir o escalar las puertas del mercado laboral. Tanto la Maestría en Marketing Digital + especialización como el Máster en Analítica Web y Big Data de Spain Business School siguen esta línea y, nuevamente, han sido elegidos por el Ranking de El Mundo en su Top3 como mejores posgrados para formarse en estas áreas, junto con el MBA que tiene la particularidad de contener los temarios tradicionales, pero especializaciones en las áreas digitales de más auge.

