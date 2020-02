FMLN no descarta estudiar petición de desafuero del presidente Bukele

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, no descartó que el partido de izquierda apoye una iniciativa para desaforar al presidente de la República, Nayib Bukele.

Ortiz dijo que el partido de izquierda “está abierto a estudiar” solicitudes de desafuero del presidente de la República. “Hay varios hechos que se han generado, y no menos graves, por el presidente de la República, gravísimos; pero vamos a esperar que llegue cualquier tipo de iniciativa o demanda a la Asamblea Legislativa para estudiarla y considerarla”.

Para el partido de izquierda, el presidente Bukele sigue dando señales de romper el orden constitucional del país. “Las señales que seguimos viendo después del 9 de febrero son señales que levantan alarmas a nivel de todas las instancias de la vida nacional y, por eso, quiero llamar la la comunidad internacional a estar atenta, a los distintos sectores de la vida nacional a expresarse para seguir defendiendo nuestro proyecto democrático”, externó.

Ortiz calificó a Bukele como “presidente golpista” y consideró que algunas de las acciones del mandatario son incorrectas y que tiene una intención de crear condiciones para ejecutar un evento similar al ocurrido el 9 de febrero. “No hay un cambio de actitud, no hay cambio de discurso, vemos una confrontación directa, un discurso de odio”.

De igual forma, el dirigente político enfatizó en que lo ocurrido el 9 de febrero, en la Asamblea Legislativa, “no puede quedar impune”; por lo que se deben de deducir responsabilidades por el rompimiento institucional, por las violaciones a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico, por haber usurpado las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

“Dejarlo como está sería un terrible mensaje para la democracia; no solo en El Salvador, sino en cualquier país del mundo civilizado porque vamos a dejar las puertas abiertas para lo que se sigue generando hoy”, argumentó.

El secretario general del FMLN enfatizó en que no se puede permitir que en el país se instale una dictadura o un régimen autoritario, “porque a una persona no le gusta la pluralidad, la diversidad o no entiende que todos tenemos mandatos limitados y que en eso se basa la democracia”.

De igual forma, el partido de izquierda no descarta promover procesos de interpelación contra funcionarios del más alto nivel del Ejército y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por considerar que se extralimitaron en sus funciones y competencias y, además, hubo violación a leyes y normativas que rigen las instituciones.

Reformas electorales

Ortiz también se refirió también al reciente veto del presidente Bukele a las reformas que permitirían el voto a los salvadoreños en el exterior. “Sabemos que es un tema eminentemente electoral con lo que está procediendo la Presidencia de la República, no quiere que las reformas caminen y quiere mantener una campaña de desinformación para tratar de hacer ver a nuestros hermanos de la diáspora que hay otros que no quieren facilitarles el voto”, dijo.

El líder del FMLN aseguró que se legisló por el voto por rostros para la elección de alcaldes, pero la Presidencia de la República “lo vetó sin argumentos constitucionales, solo porque electoralmente no le conviene”.

Así también, se aprobó una reforma que permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país participen en la elección de diputados, la cual también fue vetada por el presidente de la República. “Está claro que lo que se quiere es seguir confrontando y utilizarlo como un argumento electorero, que no tiene absolutamente nada de una intención legítima de facilitar y abrirle el paso a los salvadoreños en el exterior para que puedan ejercer su derecho”, señaló.

Los diputados tienen hasta un año antes de los próximos comicios para aprobar una legislación que facilite el voto a los salvadoreños en el exterior, por lo que el plazo se vence el 28 de febrero.