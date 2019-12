FMLN conmemora aniversario luctuoso de Simón Bolívar

Oscar López

@Oscar_DCL

Dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se reunieron a los pies de la estatua ecuestre de Simón Bolívar, para conmemorar el 189 aniversario de la muerte del “Hombre de América”, como también se le conoce a Bolívar.

Para el partido de izquierda es importante divulgar el pensamiento de Bolívar, porque consideran que en la actualidad está más vigente que nunca, esto debido a la injerencia estadounidense no solo en Venezuela, sino en otros países de la región, lo que impide la autodeterminación de los pueblos, ya que se les impide elegir a quienes les gobiernan o el rumbo político y económico que pretenden impulsar.

Schafik Hándal, diputado del FMLN dijo que en la actividad no solo se pretendía reconocer “la gran obra” de Bolívar, sino también impulsar en los países de la región aspectos de su ideario, entre ellos la soberanía e independencia de los pueblos.

“Son temas que están pendientes, la implementación del plan de la administración Trump en represión a los pueblos que luchan por abrir su propio sendero de desarrollo nos demuestra que la tarea que empezó Simón Bolívar todavía está pendiente”, declaró Hándal.

En lo referente al rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Hándal comentó que el FMLN “no está de acuerdo con eso”, porque consideran la medida como una intromisión en asuntos internos de Venezuela, ya que el gobierno del presidente Nayib Bukele reconoció a Juan Guaidó como presidente del país suramericano.

“El Estado salvadoreño reconoce a un presidente que no fue electo, que no participó en un proceso medianamente democrático para elegirlo y designarle esa responsabilidad; esa es una acción política del imperio para justificar la agresión permanente contra el pueblo bolivariano, y sobre todo contra su presidente Nicolás Maduro, a partir de eso las acciones del presidente (Bukele) son ilegales”, explicó Hándal.

De igual forma, el diputado del partido de izquierda dijo que es importante que los pueblos de la región retomen no solo el pensamiento de Bolívar, ya que sus ideales están relacionados al sentimiento de orgullo de un pueblo que es capaz de elegir su propio camino de desarrollo, esto en referencia a que no El Libertador no es una figura para los venezolanos, sino para todas las naciones de Latinoamérica.