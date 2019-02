FMLN conmemora aniversario del fusilamiento de Farabundo Martí

Oscar López

Dirigentes y simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conmemoraron el 87 aniversario del fusilamiento de los líderes revolucionarios Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata.

Juan José Ángel, miembro de la Juventud del FMLN, externó que las autoridades de la época consideraron que al fusilar a los tres líderes revolucionarios, también destruirían los ideales revolucionarios del pueblo salvadoreño.

“Pensaron que habían apagado para siempre los ánimos de lucha de los trabajadores, que su sistema de dominación sería eterno, se equivocaron, ese fusilamiento mostró en realidad el temor de los señores del dinero ante la lucha organizada de un pueblo, fue el temor al ver un pueblo organizado”, externó Ángel.

La Juventud del FMLN consideró que los tres fusilados tuvieron la “sensibilidad” para ver el sufrimiento que vivía la mayor parte de los salvadoreños de la época.

“El hambre, ser víctimas de autoritarismo, no tener acceso a elementales atenciones médicas, no tener acceso a la más mínima educación, es decir no tener Derechos Humanos”, enfatizó Ángel.

Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, instó a los militantes del partido de izquierda a seguir el ejemplo de “convicción revolucionaria” demostrado por Martí, Luna y Zapata, ya que ellos dejaron a un lado las comodidades básicas que tenían para incorporarse a una lucha por los intereses del pueblo salvadoreño.

“Ese ejemplo es el que debemos de retomar, día a día, en nuestras luchas, en nuestras acciones, en nuestra organización.

Decir que todos y cada uno de nosotros estamos dispuestos en poner adelante el interés del pueblo salvadoreño, los valores, los principios del FMLN para construir un país mejor”, afirmó Martínez.

De igual forma, el candidato presidencial aseguró que la militancia del FMLN es la “heredera de la lucha” de Farabundo Martí. “Somos los herederos de su ejemplo, veo nuevas generaciones que están tomando la estafeta de Farabundo Martí”, aseguró.

Martínez agregó que Martí, Luna y Zapata lucharon por lograr justicia social. “Es por la que debemos seguir luchando, los hombres y mujeres del FMLN, por eso nos declaramos herederos, porque el compromiso con la justicia social solo lo tiene el FMLN y sus militantes que luchamos día a día para construir más justicia social”.

El candidato presidencial agregó que el partido de izquierda se fortalecerá cuando tenga más claro el rumbo de garantizar la justicia social para todos los salvadoreños. “Es el rumbo que debemos tener como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, declaró.

Martí nació en Teotepeque, departamento de La Libertad, el 5 de mayo de 1893. Su padre fue Pedro Martí y su madre fue Socorro Rodríguez de Martí. Fue el sexto, de catorce hermanos, cinco de ellos murieron en la infancia.

Se graduó en el Colegio Santa Cecilia de Santa Tecla, posteriormente realizó estudios de derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.