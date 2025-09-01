Página de inicio » Nacionales » FMLN anuncia campaña contra el dengue

FMLN anuncia campaña contra el dengue

Redacción Nacionales 1 septiembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en FMLN anuncia campaña contra el dengue 76 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacional

@DirioCoLatino

Ante la falta de interés y acciones por parte de las autoridades de gobierno, el secretario del partido de izquierda, Manuel Flores,  anunció el lanzamiento de una campaña de prevención y eliminación de criaderos de zancudos. Entre las acciones a realizar se informó de una campaña de abatización y medidas comunitarias que ayuden a controlar la enfermedad.

El aumento de casos de dengue en el país se ha convertido en un tema de preocupación para las familias salvadoreña, pero no para el gobierno y las autoridades de salud.

El alza de casos sospechosos y confirmados es un tema que para el secretario Flores, debería de darse la importancia necesaria.

Flores lamentó que el gobierno invierta más en los show y en las campañas publicitarias a favor del Estado, mientras los niños y niñas mueren en los hospitales y centros de salud por falta de medicamentos para tratar la enfermedad.

El político de izquierda hizo alusión a la campaña promovida por el gobierno que resalta cero homicidios en el país, pero advierte que las muertes en los hospitales por falta de medicamentos se convierten en homicidios.

Hasta el mes de agosto en El Salvador se han detectado más de 2 mil casos sospechosos de dengue, que afecta a menores  de edad y adultos  jóvenes.

Las autoridades del FMLN hacen el llamado a la población a sumarse  a las acciones para frenar el aumento de casos, ante el abandono y desinterés mostrada por el gobierno.

Tags

Ver también

Realizan feria de comidas ancestrales para revitalizar el idioma náhuat en Santo Domingo de Guzmán

Compartir        Saúl Méndez Colaborador Este domingo 31 de agosto Kuna Nawat y la Asociación PRO-VIDA realizaron …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.