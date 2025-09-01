FMLN anuncia campaña contra el dengue

Compartir

Redacción Nacional

@DirioCoLatino

Ante la falta de interés y acciones por parte de las autoridades de gobierno, el secretario del partido de izquierda, Manuel Flores, anunció el lanzamiento de una campaña de prevención y eliminación de criaderos de zancudos. Entre las acciones a realizar se informó de una campaña de abatización y medidas comunitarias que ayuden a controlar la enfermedad.

El aumento de casos de dengue en el país se ha convertido en un tema de preocupación para las familias salvadoreña, pero no para el gobierno y las autoridades de salud.

El alza de casos sospechosos y confirmados es un tema que para el secretario Flores, debería de darse la importancia necesaria.

Flores lamentó que el gobierno invierta más en los show y en las campañas publicitarias a favor del Estado, mientras los niños y niñas mueren en los hospitales y centros de salud por falta de medicamentos para tratar la enfermedad.

El político de izquierda hizo alusión a la campaña promovida por el gobierno que resalta cero homicidios en el país, pero advierte que las muertes en los hospitales por falta de medicamentos se convierten en homicidios.

Hasta el mes de agosto en El Salvador se han detectado más de 2 mil casos sospechosos de dengue, que afecta a menores de edad y adultos jóvenes.

Las autoridades del FMLN hacen el llamado a la población a sumarse a las acciones para frenar el aumento de casos, ante el abandono y desinterés mostrada por el gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...