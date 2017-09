Fiscal General descalifica a Juez Especializado en Caso Tregua

@JoakinSalazar

Douglas Meléndez, fiscal general de la República, descalificó al Juez Especializado de Sentencia que dejó en libertad a 18 imputados por el supuesto otorgamiento de beneficios para pandilleros recluidos, durante el proceso de pacificación, conocido como tregua. El Fiscal aseguró que “no descarta iniciar una investigación en contra del juez”.

Meléndez criticó que el “dedo inquisidor” solo señala a la Fiscalía General de la República (FGR), por ineficiente, no obstante, el Sistema Penal es una amplia gama de instituciones como el Órgano Judicial, que también debe ser señalado, dijo.

Según el Fiscal, el juez de alguna manera ha estado cuestionado por varias situaciones, este se encuentra entre los 10 jueces más denunciados en El Salvador, por lo que cuestiona si los jueces del país estarán calificados para estos casos de corrupción, que involucra instituciones del Estado o altos funcionarios públicos o políticos.

“Empezamos a preguntarnos será que este juez o estos jueces están calificados para conocer estos casos. El Sirra, que es conocido pandillero, detenido en un centro penal, fue puesto en libertad por ese juez especializado, entonces, de ahí nos encontramos otras situaciones”, detalló Meléndez, sin contextualizar el caso.

En la entrevista televisiva presentó un documento publicado por Transferencia Activa y de un medio matutino, en el que un Tribunal Superior ordenó abrir una investigación contra Godofredo Salazar Torres, juez especializado de Sentencia de San Salvador.

“No estoy acusando al juez en relación a la sentencia como tal, estoy tratando de decir lo siguiente, tenemos juzgadores muy buenos, pero la gran pregunta en este momento es si será que estará preparado el sistema de Justicia para estos tipos de casos grandes de corrupción, casos donde hay presiones”, afirmó el fiscal.

Antes, a lo mejor negociaban con el fiscal general, no estoy señalando a nadie, pero ahora en este momento ya no lo pueden hacer, especuló Meléndez.

El juez especializado de Sentencia, en su resolución del caso tregua, detalló que la Fiscalía no había hecho bien su trabajo, puesto que no determinó una serie de fundamentos para sustentar las pruebas presentadas por la misma institución, además afirmó que dicha entidad cometió una injusticia en contra de los miembros del Consejo Criminológico de Penales. Otros han criticado que el caso Tregua fue un show que montó la Fiscalía, y por eso es que se le cayó el caso.

“El juez plantea argumentos legales que no existen, afirma que los vinculados solo cumplían órdenes, pero nadie delinque excusado en órdenes. Los funcionarios involucrados en la tregua dijeron primero que fueron facilitadores ahora dicen que fue una política de Estado. Cómo es posible que el Juez diga que sí hubo introducción de ilícito, pero que sea para quién los posee, eso no lo pide la ley”, dijo el fiscal en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña.

De igual manera, el Fiscal afirmó que “Encontramos evidencia testimonial y técnica, planteamos el caso, que nos encontramos, enfoques distintos en respuesta del Estado, es así como cuando consideramos que el caso estaba suficientemente depurado o investigado, no es fácil investigar estos casos donde ha estado involucrado la institucionalidad, en este caso si se encontró suficiente prueba”, justificó.

El fiscal general también criticó que se descalificara la participación del Testigo Criteriado, “Nalo”, miembro activo de la pandilla 18. El fiscal afirmó que todos los criteriados son criminales, y no se puede descartar, puesto que todas las declaraciones fueron corroboradas. “Nalo” dijo ante el juez, que las pandillas habían recibido centenares de miles de dólares de parte de los partidos políticos, pero, el fiscal no dijo cómo había sido corroborada esas información, sí que lo hizo, dado que el entrevistador no preguntó al respecto.

“Hay una mala interpretación en caso a los testigos criteriados, porque no le tienen fe, porque son criminales, en un caso de corrupción se le da criterio de oportunidad a un delincuente, al corrupto que se ha robado fondos públicos, como vamos a criteriar a una personas que no tiene nada que ver en los hechos, este testigo Nalo tuvo mucha relación en el Caso Tregua”, explicó el fiscal.

Extinción de Dominio

En otros temas, el Fiscal General, Douglas Meléndez, aseguró que está por presentar una demanda de inconstitucionalidad ante las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, realizadas por la Asamblea Legislativa y bloqueadas recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Meléndez descalificó el accionar de los parlamentarios en la Asamblea, quienes en su momento le aplaudían por aplicar la Ley de Extinción de Dominio en contra de pandilleros y delincuentes, pero la reacción fue contraria cuando se aplicó contra funcionarios de Gobierno y del Estado.

Para Meléndez, el proceso civil y penal contra el Diputado Reynaldo Cardoza, el proceso contra el ex presidente Francisco Flores y el caso de “Chepe Diablo”, sobre todo, tras las expropiaciones fueron claramente los que motivaron las reformas a la Ley de Extinción de Dominio”.

El fiscal reveló que “Un día antes que entraran en vigencia las reformas, corrimos para aplicar el proceso contra el diputado Reynaldo Cardoza, para iniciar un juicio de extinción de bienes, nosotros creemos que esta Ley se puede revisar pero no de la forma (que se hizo), esta semana un Fiscal presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esa reforma, para que la Sala tenga nuestro punto de vista”.

PNC Penales

Meléndez también se refirió a las amenazas en contra de elementos de Seguridad, lamentando que dichas instituciones del Estado esté infiltradas por miembros de las pandillas, situación contradictora ante los actos en contra de elementos policiales, custodios y militares.

“En nuestro país está sucediendo cosas graves, la policía está infiltrada, por otro lado las pandillas matando al ciudadano, a custodios y gente que está involucrada a la seguridad, la reacción en los últimos seis meses hemos girado miles de ordenes de captura y esto tiene respuesta”, enfatizó.

Asimismo explicó “Nosotros hemos salvado la vida a no menos de seis policías, a dos hermanos policías de occidente. La semana pasada obtuvimos una información concreta que hay órdenes de las pandillas para atentar contra los custodios de los Centros Penales. No sabemos si esta gente ha sido alertada, me veo obligado en decirles, los custodios de Centros Penales cuídense”, dijo el fiscal.

Amenazan a Fiscal

Por otro lado, el fiscal general denunció una serie de amenazas en su contra, porque presuntamente “ha halado mal la pita, para un lado”. En dicha amenaza, le exigieron que abandonara el país antes del 15 de agosto. Bajo la amenaza de atentar contra la familia del fiscal general, si no atendía la “orden”.

“Al inicio de mi gestión yo denuncié amenazas en mi contra, en los últimos dos meses he recibido amenazas claras, por las que ordené que se inicie investigación, que ya tienen indicios, tengo una amenaza, en mi contra, para que abandone el país, pero lo grave es que en este caso amenazan a mi familia”, denunció el Fiscal.

El fiscal recalcó, que pese a las amenazas, seguirá trabajando contra grupos delictivos, narcotráfico, pandillas y corrupción.