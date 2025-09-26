Firpo primero y Alianza en segunda posición de la tabla

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El pasado miércoles se jugaron todos los partidos de la décimo tercera fecha del Apertura 2025 del fútbol de la Primera División. No hubo mayores sorpresas. Luis Ángel Firpo volvió a ganar con goleada, y sigue en la cima de la tabla de posiciones.

Alianza sigue en ascenso sumando victorias, con lo que se mantiene en la segunda posición de la tabla, pero con los mismo 30 puntos que Luis Ángel Firpo, con igual número de partidos jugados, pero, con cuatro goles de diferencia. Al campeón Nacional lleva siete partidos ganados de forma consecutiva.

Águila, mientras tanto sumó una derrota más con la que sumó siete al hilo, y se mantiene en la casilla 8 con 14 puntos. Al inicio del torneo, Águila, El Firpo y FAS, eran con los que iban en la punta, pero los aguiluchos se han desmoronado.

El Inter FA, con 11 puntos en su haber, lográ por fin la segunda victoria en lo que va del torneo. La víctima del miércoles fue el Fuerte San Francisco.

Resultados

Luis Ángel Firpo 4 Zacatecoluca 2

Alianza 2 Cacahuatique 1

Isidro Metapán 2 Águila 1

Club Deportivo FAS 2 Hércules 0

Municipal Limeño 1 CD Platense 0

Inter FA 3 Fuerte San Francisco 2

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo 30 puntos

2. Alianza 30 puntos

3. CD FAS 27 puntos

4. Isidro Metapán 21 puntos

5. CD Cacahuatique 19 puntos

6. Municipal Limeño 17 puntos

7. Platense 16 puntos

8. Águila 14 puntos

9. INTER FA 11 puntos

10. Fuerte San Francisco 10 puntos

11. Zacatecoluca FC 8 puntos

12. Hércules 8 puntos

Tabla de Goleo

1. Juan Argueta, CD Cacahuatique 8 goles

2. Yan Maciel, CD FAS 6 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán 6 goles

4. Edgar Medrano, CD FAS 5 goles

5. Styven Vásquez, Luis Ángel Firpo 5 goles

6. Emerson Rivas, Platense 5 goles

