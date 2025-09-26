Página de inicio » Deportes » Firpo primero y Alianza en segunda posición de la tabla

Firpo primero y Alianza en segunda posición de la tabla

Administraador 26 septiembre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Firpo primero y Alianza en segunda posición de la tabla 281 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

El pasado miércoles se jugaron todos los partidos de la décimo tercera fecha del Apertura 2025 del fútbol de la Primera División. No hubo mayores sorpresas. Luis Ángel Firpo volvió a ganar con goleada, y sigue en la cima de la tabla de posiciones.

Alianza sigue en ascenso sumando victorias, con lo que se mantiene en la segunda posición de la tabla, pero con los mismo 30 puntos que Luis Ángel Firpo, con igual número de partidos jugados, pero, con cuatro goles de diferencia. Al campeón Nacional lleva siete partidos ganados de forma consecutiva.

Águila, mientras tanto sumó una derrota más con la que sumó siete al hilo, y se mantiene en la casilla 8 con 14 puntos. Al inicio del torneo, Águila, El Firpo y FAS, eran con los que iban en la punta, pero los aguiluchos se han desmoronado.

El Inter FA, con 11 puntos en su haber, lográ por fin la segunda victoria en lo que va del torneo. La víctima del miércoles fue el Fuerte San Francisco.

Resultados

Luis Ángel Firpo 4 Zacatecoluca 2

Alianza 2 Cacahuatique 1

Isidro Metapán 2 Águila 1

Club Deportivo FAS 2 Hércules 0

Municipal Limeño 1 CD Platense 0

Inter FA 3 Fuerte San Francisco 2

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo            30 puntos

2. Alianza                            30 puntos

3. CD FAS                            27 puntos

4. Isidro Metapán             21 puntos

5. CD Cacahuatique          19 puntos

6. Municipal Limeño         17 puntos

7. Platense                         16 puntos

8. Águila                             14 puntos

9. INTER FA                         11 puntos

10. Fuerte San Francisco   10 puntos

11. Zacatecoluca FC            8 puntos

12. Hércules                         8 puntos

Tabla de Goleo

1. Juan Argueta, CD Cacahuatique    8 goles

2. Yan Maciel, CD FAS                          6 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán     6 goles

4. Edgar Medrano, CD FAS                     5 goles

5. Styven Vásquez, Luis Ángel Firpo    5 goles

6. Emerson Rivas, Platense                   5 goles

Tags

Ver también

Derbi con dos protagonistas, Mbappé y Julián Alvarez

Compartir        Madrid/Prensa Latina Por Fausto Triana Para calentar un derbi madrileño poco hace falta, incluso bajo …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.