Derbi con dos protagonistas, Mbappé y Julián Alvarez

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Para calentar un derbi madrileño poco hace falta, incluso bajo el clima otoñal del momento, con el añadido hoy del protagonismo del francés Kylian Mbappé y el argentino Julián Álvarez.

Serán las dos piezas fundamentales del duelo este sábado entre el líder de LaLiga de Fútbol de España, Real Madrid, y el Atlético Madrid, con una rivalidad remarcada en los últimos años.

Aunque los entrenadores están bajo los reflectores, ni Xabi Alonso en su primera temporada al frente de la que fue su “casa blanca”, ni Diego Simeone con los colchoneros, podrán suplir el papel relevante de Kiki Mbappé y la araña Alvarez.

Kiki tiene unos números impresionantes apenas iniciado el nuevo curso: siete goles en LaLiga y dos en Champions, lo que convierten al parisino en el jugador del momento, con un guiño a su compatriota Ousmane Dembelé, flamante ganador del Balón de Oro.

Con Xabi Alonso como nuevo técnico, el galo parece enchufado, al tomar el liderazgo absoluto de la “casa blanca”, además con mucha movilidad y hasta disciplina defensiva.

El próximo 20 de diciembre, el portento francés cumplirá 27 años y ya exhibe en sus vitrinas el título de campeón del mundo en Rusia 2018 (y jugador revelación) y el subtítulo de Qatar 2022. Además, varios galardones en la Ligue 1 gala.

Sin embargo, no se puede subestimar a Alvarez, que anoche salvó al Atleti de otro tropiezo, al lograr el tercer gol de su hat-trick que permitió el triunfo a su club 3-2 frente al Rayo Vallecano.

El argentino tuvo un comienzo irregular en el torneo, lo mismo que el Atleti, pero sus prestaciones dieron un salto cualitativo enorme y será puntal ante los merengues.

Si bien el certamen es todavía muy joven, el Atleti persigue a toda costa recuperar sensaciones y comenzar a remontar posiciones en la tabla. En cambio, el invicto Real Madrid quiere prolongar su buen arranque y disfrutar de las prestaciones de Mbappé.

