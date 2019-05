Finales de Champions y Europa League disparan precios en Madrid y Bakú

Londres/Reino Unido/AFP

La UEFA es “irresponsable”, atacó el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, después de los problemas de muchos hinchas de su equipo por los elevados precios de las entradas y de los viajes para las finales de las competiciones europeas tras la clasificación para las mismas de cuatro clubes ingleses.

Tottenham y Liverpool se medirán en la final de la Champions el 1 de junio en Madrid, mientras que Arsenal y Chelsea se enfrentarán en la final de la Europa League el 29 de mayo en Bakú.

Los aficionados de los dos clubes londinenses tendrán además que planificar un viaje de 9.000 kilómetros (ida y vuelta) hasta la capital de Azerbaiyán.

“Los tipos (de la UEFA) que deciden el lugar de las finales, no sé qué toman para desayunar. Bakú, no tengo ni idea de cómo ir hasta allá, no sé ni siquiera si hay vuelos regulares a ese destino”, lamentó el técnico alemán.

“Esas decisiones deben ser más pensados, deben tener más consideración por los aficionados cuando eligen las ciudades que acogen las ciudades. Es irresponsable, no sé cómo lo hacen”, opinó.

Y es que, efectivamente no hay ningún vuelo directo entre Londres y Bakú previsto para la semana anterior a la final.

Los aficionados londinenses se han sorprendido también con el hecho de que la UEFA concedió 6.000 entradas a cada club finalista de la Europa League, para un estadio que tiene aforo para 68.700 personas.

En un comunicado transmitido a la AFP, la UEFA explicó que el número de entradas para cada club depende de las capacidades logísticas en el caso de Bakú.

“Es imposible adelantar qué clubes estarán en la final y la sede debe estar decidida dos años antes”, aclaró la UEFA.

Los hinchas de Liverpool y Tottenham lo tendrán más sencillo para llegar a Madrid, pero también han visto cómo se han disparado los precios de los vuelos, los hoteles y las entradas.

“Nuestra alegría por alcanzar la final se vio frenada por el precio del viaje, del alojamiento y de las entradas”, destacaron los aficionados de los dos equipos en un comunicado conjunto.

“Los precios de las habitaciones de hotel están a más de 1.100 euros por noche y las entradas están a más de 600 euros. Es una extorsión”, afirmó.