Filosofía y OVNI

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Consideremos los fenómenos de avistamientos OVNIS -como el referido el 04JUL019 OVNI DIURNO en San Salvador y reseñado en el Suplemento Cultural 1501 13JUL019- en el análisis antropológico y filosófico, nos remitimos a las pruebas físicas, inmediatamente nos identificamos con Epicuro (Samos 341 a. C – Atenas 279 a. C. fundador de la escuela que lleva su nombre, se identifica su doctrina como: Hedonismo Racional y el Atomismo Wikipedia), y Demócrito (Abdera, Tracia, c. 460 a. C. – c. 370 a. C.) fundador de la ciencia; el tema se expande en la óptica de las tesis materialistas: fenómenos físicos y por lo tanto comprensibles.

Si eliminamos el discurso especulativo, un evento de esta naturaleza puede calificarse de “armas secretas terrestres” en pruebas de maniobras de baja altura, aunque sin ningún sonido, ni advertencia. Un dato sobre su aparición y desaparición son las fotografías que lo identifican con un aura de luz brillante en su entorno, un halo desde el inicio al fin del evento, de igual manera su velocidad centésimas de segundo, puesto que no transcurre ni un segundo en éste fenómeno.

Si son armas secretas humanas (rusas, norteamericanas, chinas) dejan de serlo al captarlas en cámaras de bajo presupuesto, creo que es un deber poseer una para documentar el fenómeno, además por seguridad en la conducción; si él objeto no es de naturaleza humana, en ese caso como en la antigüedad ¿Qué es eso?

Su velocidad es física (wikipedia) similar a: -Curvatura Desplazamiento- “Una diferencia entre la propulsión a curvatura y el uso del hiperespacio es que en la propulsión a curvatura, la nave no entra en un universo (o dimensión) diferente: simplemente se crea alrededor de la nave una pequeña burbuja (burbuja de curvatura) en el espacio-tiempo, y se generan distorsiones del espacio-tiempo para que la burbuja se aleje del punto de origen y se aproxime a su destino. Las distorsiones generadas serían de expansión detrás de la burbuja (alejándola del origen) y de contracción delante de la burbuja (acercándola al destino). La burbuja de curvatura se situaría en una de las distorsiones del espacio-tiempo, sobre la cual cabalgaría de manera análoga a como los surfistas lo hacen sobre una ola de mar. El motor de curvatura (warp drive) es famoso por ser el método de propulsión empleado en el universo ficticio de Star Trek.” A propósito en las fotografías se observa un halo alrededor del OVNI.

