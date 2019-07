¿Qué es lo más sabio que te puedo confiar?

Wilfredo Arriola,

Poeta y escritor

Maestro, —dijo el discípulo —. ¿Me podrías confiar lo más sabio que ha aprendido durante todo este tiempo?

Lo más puro, lo más integro, lo que a su determinado momento pensaste en que hubieras dado lo que sea por saberlo y que eso hubiese cambiado el rumbo de tu vida.

No sé qué pudiera decirte, —argumentaba el maestro— que saciara tu necesidad de conocimiento, a lo mejor hay ciertas verdades que pesan de acuerdo a lo que uno sepa. Te pudiera decir lo que en mi vida fue trascendental aprender, de acuerdo a mis circunstancias, mis dolores y todo lo padecido en mi soledad. Todo eso enmarca demasiadas situaciones. La vida es un camino y la libertad para vivir es otro, aunque a decir verdad cuando sabes que tienes libertad indudablemente tendrás soledad. Elegir a quien llamar, con quien estar y a quien extrañar es un acto puro de libertad y en su misma idea, la capacidad de elección te pone en la posición de ser elegido. Corres el riesgo que a tu petición nadie este y eso te cause dolor y no hay nada más cierto que el dolor, ese de encontrarse a solas con tanta libertad para ponerla a lo que le llamas vida. Es cierto que puedes decidir a quien no buscar, a quien no responder y a quien olvidar, pero también es cierto que a su momento dejarás de estar perdido porque nadie te buscará, y a tu ánimo de contar tus historias nadie responda y en ese momento lo más posible es que has sido olvidado. Ahí comprenderás qué es la libertad, comprenderás qué es conocerte.

¿Entonces la libertad es estar solo o quedarse solo? —Replicó el alumno un poco dubitativo—.

La libertad es decidir qué hacer con lo que pase dentro de vos y en esa travesía verse afectado o beneficiado —aseguró el maestro—. Es cierto que puedes decir lo que quieras, pero también es cierto que nadie te puede escuchar. A lo largo de la vida, he encontrado grandeza, belleza y bajeza. Recuerdo algunas palabras «Los genios son esas personas a las que puedes tener a tu lado sin hacer ningún esfuerzo». Ojalá y en lo tuyo, en tu paso por este camino, podás encontrar genios en tu vida. Los que estén siempre para escucharte y existás, así mismo, signifiques lo mismo para ellos. La calidad atrae calidad. No te quejes, la queja es la oración de los mediocres. Cuídate de la gente ruidosa, de los que no conocen el significado de la palabra «conciencia» muchas veces es por ignorancia no por maldad. Pero recuerda, el pasado es el que mata no el futuro. Rodearte de ruido será alejarte de vos y hacer comunión con los que su deporte es ignorarse cada día olvidándose de sí mismos, que se note tu ausencia y que se valore tu presencia, y si lo sabes, si lo llegas a saber, date la mano en silencio y sigue creciendo, no hay nada más nocivo que el halago cuando te desconoces a sí mismo. Te aleja de vos y te acerca a los aduladores, los que persiguen un beneficio, ser reo de alguien que te admira se convierte en trabajar para la limosna del cometido. No te molestes en vano, y cuida el significado de tus palabras. Molestarse es esperar una reconciliación, hay ciertas personas que no vale la pena disgustarse con ellos. Dales tu vacío, el enojo es un sentimiento de halago, no se lo regalés a cualquiera, dales tu desconocimiento que es mejor. A tus amigos, cuídalos, la amistad que no se construye es el inicio de una separación.

Cuando puedas, si no es que siempre, da gratitud, es un puente y todo puente sirve para el bien o para el mal, que en tu caso sea para mover de tu orilla a la otra la afección de reconocimiento. Raras veces se olvida a una persona grata y si te olvidan, no has perdido a nadie. Dios paga mejor.

Si me preguntás, ¿Qué es lo más sabio que te puedo confiar? Diré una sola premisa: Nadie te pertenece.