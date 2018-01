“FGR pretende acusarme penalmente antes de las elecciones”, denuncia Funes

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“ El fiscal ya no esconde que está obsesionado en perseguirme judicialmente”, dijo el expresidente Mauricio Funes, ante el anuncio de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de que envió el informe de viajes de su gestión, solicitado inicialmente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte de Cuentas publicó en redes sociales la solicitud enviada por la Fiscalía sobre el informe certificado de viajes en la gestión del exmandatario y su entonces esposa Vanda Pignato.

En el escrito se lee que “se requiere de carácter urgente en el término de 48 horas contados a partir del presente oficio”.

Ante esto, Funes dijo que “solicitó en forma urgente la información de la Corte de Cuentas sobre los viajes oficiales que realicé en mi período presidencial. Ya quisiera ver esa misma diligencia y empeño con personajes de la derecha”, cuestionó el exmandatario, luego de hacer pública la diligencia.

Funes anteriormente ha denunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) busca a toda costa acusarle penalmente, para perjudicar al Gobierno y al partido oficial. Hecho que ha sido evidente con la investigación por los viajes y viáticos generados durante las visitas oficiales en la gestión del expresidente (2009–2014).

“La FGR allanó mi casa y no encontró nada. Me relaciona con Mecafé y no tengo nada que ver con sus negocios. Me vincula con Odebrecht y no recibí dinero de esa empresa. Dice que mi patrimonio es ilegal y no presenta ninguna prueba. Dos años de persecución y no tiene de qué acusarme”, recalcó.

Ante esta situación, Funes reiteró que está convencido que el fiscal “me acusará penalmente de lo que sea y seguro lo hará antes de las elecciones”.

Para el exmandatario “esa es la misión que le han dado y no puede terminar su período sin cumplirla aunque no tenga nada en mi contra. En cambio, sigue protegiendo la impunidad de la derecha”. “Casos relacionados a otros expresidentes de ARENA, quienes sí han sido señalados de actos de corrupción y hasta la fecha no se han procesado”, manifest.