FGR ordena investigar a expresidente Funes por presunta “compra de diputados”

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó este mañana que ha ordenado una investigación contra el expresidente Mauricio Funes, por la presunta compra de voluntades de diputados, durante su administración.

“En reunión de seguimiento con las Unidades Especializadas he ordenado abrir investigación sobre el audio del ex Presidente Funes por posible compra de diputados”, publicó el máximo jefe Fiscal en redes sociales.

Ante ello, el ex mandatario respondió “Cómo es que la FGR inicia una investigación sobre unos audios de dudosa procedencia y claramente manipulados, audios que, además, no han sido certificados por ningún perito, y no hace lo mismo con el video de la reunión entre Ernesto Muyshondt y las pandillas. ¿Justicia pareja?”.

Una revista digital ha difundido una serie de conversaciones, en las que hay una supuesta negociación entre Herbert Saca, dirigente de GANA, el empresario Miguel Menéndez (Mecafé) y Funes, quienes abordan el supuesto pago de voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa.