FGR desarticula estructura de narcotráfico

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo para desarticular a una estructura de narcotráfico que operaba local e internacionalmente.

La FGR señaló, en la redes sociales que las investigaciones iniciaron en enero de 2024 y esto ha permitido, en una primera fase, la captura de 18 personas a quienes se les decomisaron diferentes tipos de droga.

El ministerio público fiscal señaló que los allanamientos se han realizado en diferentes negocios y viviendas ubicadas en San Salvador y La Libertad, en donde “se ha decomisado 838 gramos de droga, entre estas marihuana, cocaína y metanfetaminas, con un valor económico de $17,529, también se incautaron $730 en efectivo, vehículos automotores, celulares, computadoras y otros”.

Entre los detenidos durante este operativo están Mauricio Lara y José Mayorga, supuestos líderes de la organización. Según el ministerio público fiscal, estos sujetos eran los responsables de gestionar con los contactos internacionales la movilización e introducción de la droga al país. Luego, la entregaban a las personas que se encargaban de llevarla a los negocios y a las personas que las consumían.

Entre la lista de detenidos están: Nelson Odir Guevara Portillo, Jorge Alberto Vásquez Bautista, Luis Guillermo Ríos Menjívar, Israel de Los Ángeles Samayoa Genovez, Héctor Eduardo Cañénguez, Francisco Ernesto Castillo Bruno, Gerardo Ernesto Amaya Campos, Salvador Alejandro Guardado Montes.

Todos los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según lo avisó la FGR.

