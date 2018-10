Federación de Ciclismo sin pronunciarse ante denuncia de Evelyn García

Rolando Alvarenga

Hace dos semanas, la ciclista Evelyn García arremetió frontalmente contra la Federación Salvadoreña de Ciclismo, por no brindarle apoyo y por dejarla sin estímulo deportivo para el presente año.

Ante tal situación, Diario Co Latino -con nuevos insumos de la pedalista- buscó la reacción de Enrique Araujo, presidente de la Federación de Ciclismo, pero después de dos semanas y hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta del federativo.

En sus declaraciones a Diario Co Latino, Evelyn denunció haber sido marginada por la Federación de las dos primeras competencias del Ciclo Olímpico y también de los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.

“La Federación no planifica y no quiere gastar nada. Al final es triste y lamentable que no luchemos por un mismo sueño”, sostuvo la santaneca.

Asimismo, la ciclista denunció que el año pasado la federación la sacó de todo, incluso expresó: “me quitó la beca y el salario de toda mi vida sin qué, ni para qué”. Y ante un futuro deportivo incierto en la alta competencia internacional sostuvo: “Mi esperanza es contar con gente capaz que dirija el ciclismo en El Salvador”.