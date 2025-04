Familiares piden en las afueras de Mariona libertad para los inocentes 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Familiares de víctimas del Régimen de Excepción se concentran en las afueras del penal La Esperanza, conocido como Mariona, para pedir la libertad de sus seres queridos, capturados injustamente.

Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), explicó que este plantón afuera del penal de Mariona es para exigirle al gobierno la liberación de los cientos de personas que ya tienen carta de libertad, han sido declarados inocentes pero aun continúan detenidos.

“Ya tres años del Régimen de Excepción, tres años de angustia de estas familias quienes no saben qué pasa con su ser querido, no hay un proceso judicial transparente, no se sabe cómo van las audiencias, ahora queremos sensibilizar al gobierno, ya basta de seguir torturando a esa gente en la cárcel sabiendo que son inocentes”, aseguró.

Según Ramírez, antes del inicio de la Semana Santa, cuando todo se paraliza, piden al presidente de la República, Nayib Bukele que cumpla con su palabra de liberar a todos los inocentes. MOVIR ha llevado 258 expedientes de personas que demuestran ser inocentes, de los cuales 80 cumplen con los requisitos para declararlos sin vinculación con grupos criminales.

A la vez, denunció que las autoridades están pidiendo arraigos difíciles de cumplir, como por ejemplo, los comprobantes laborales deben ser de empresas formales, establecidas y pagando impuestos, pero mucha de la gente son campesinos, jornaleros, personas que trabajan informalmente.

“Quieren también que las personas detenidas tengan esposas, estén casados, que sean dueños de casa, son cosas imposibles, no encuentran la forma de justificar el mantener a esta gente en la cárcel; están negando los antecedentes penales para que no se declaren que son capturas arbitrarias”, reiteró.

El dirigente de MOVIR señaló que incluso de los 238 deportados de Estados Unidos y recluidos en el CECOT el 75% de los venezolanos no tienen antecedentes penales, son personas inocentes; para las personas inocentes hay una negligencia en este país y una gran tolerancia de parte del gobierno.

El abogado y defensor de Derechos Humanos Félix López, expresó que su hijo capturado el pasado 5 de febrero de 2025, sin seguir el debido proceso, sin tener ninguna prueba en su contra, orden judicial ni administrativa.

“Las palabras trilleras de los policías cuando se van a llevar a la gente es, que ya vamos a traerlo, solo vamos a hacer verificaciones, y hasta hoy hemos visto imposición de la ley, no se respeta el debido proceso. En las colonias donde ha habido grupos de maras, están criminalizando a los jóvenes, porque se los llevan ilegal y arbitrariamente”, destacó López.

Los familiares pidieron al presidente investigar a los policías que se han capturado ilegalmente a personas inocentes, además, a quienes no permiten la liberación de los declarados inocentes y con carta de libertad.

