Familiares de inocentes del régimen exigen juicios individualizados

Familiares de personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción, así como representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen, acudieron este martes al Centro Judicial Integrado de Soyapango para manifestarse y exigir procesos judiciales justos e individualizados, luego de que se conociera que se realizarán audiencias colectivas.

Según información de la Fiscalía General de la República (FGR), se dio inicio con una Audiencia Única Abierta contra al menos 163 personas acusadas de ser integrantes de la pandilla MS. Sin embargo, familiares de personas inocentes señalan que es necesario individualizar los casos.

Los manifestantes aseguran que los procesos colectivos se manejan de forma arbitraria y no permiten a las personas acusadas injustamente probar su inocencia.

“Aquí se va a condenar a miles de personas inocentes. La Fiscalía ya no pudo comprobar el delito individualizado, no pudo comprobar las agrupaciones ilícitas, la vinculación con la pandilla, y ahora lo que busca es vincularlos en esos juicios con verdaderos pandilleros”, dijo Samuel Ramírez, del MOVIR.

Ramírez agregó que los casos y la situación de las personas detenidas se ha manejado como un “secreto”, pues tampoco se están realizando juicios públicos. “Este Gobierno se caracteriza por la falta de transparencia porque sabe que lo que está haciendo no es legal, no es legítimo”, dijo.

Uno de los manifestantes contó que su hijo fue capturado, pese a no tener nada que ver con las pandillas y cuenta con la documentación en orden, sin antecedentes, que prueba que nunca ha estado involucrado en situaciones delictivas.

“A él ya se le hizo una audiencia especial, pero decían que no lo dejaron en libertad porque mi hijo dio mal la dirección. Yo no puedo creer eso. Para mí que son estrategias de los jueces para no dejar a la gente en libertad”, señaló.

El MOVIR denunció la arbitrariedad con la que se continúan realizando capturas en el marco del régimen de excepción, pese a que el Gobierno asegura que tiene el control y mantiene la seguridad. Esperan que al menos se debería garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas inocentes capturadas.

*Con reportes de Carlos Hernández.

